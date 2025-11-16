Cricket Logo
BCCI ने कर दिया IPL 2026 ऑक्शन की तारीख का ऐलान, 237.55 करोड़ तक खर्च कर सकती हैं टीमें

संक्षेप: IPL 2026 Auction Date- बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का ऐलान कर दिया है। इस बार का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा। सभी 10 टीमों ने अपने-अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है।

Sun, 16 Nov 2025 05:46 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2026 Auction Date- सभी 10 IPL फ्रेंचाइजियों द्वारा अपने-अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी बीसीसीआई ने आगामी मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू से भी पर्दा हटा दिया है। बीसीसीआई ने बताया कि IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा। बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि 10 टीमों ने मिलकर कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें 49 विदेशी खिलाड़ी समेत कुछ ट्रेड किए गए खिलाड़ी भी शामिल हैं। आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए 10 टीमों के पास 77 स्लॉट ही शेष है और सभी टीमों का मिलाकर पर्स 237.55 करोड़ रुपए का है।

बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन के लिए खिलाड़ी रिटेंशन विंडो 15 नवंबर 2025 को बंद हो गई, जिसमें सभी 10 फ्रेंचाइजी ने नीलामी से पहले अपने रिटेन खिलाड़ियों की पुष्टि की।

टीमों में, कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, जिसमें 49 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। कुल 77 खिलाड़ी स्लॉट के लिए नीलामी में 237.55 करोड़ रुपये का संयुक्त पर्स उपलब्ध होगा।

प्रत्येक टीम को अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम रखने की अनुमति के साथ, पंजाब किंग्स ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प चुना है, जो 10 फ्रेंचाइजी में सबसे अधिक है, जबकि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने 20-20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।

आईपीएल प्लेयर नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पास अधिकतम नौ उपलब्ध स्लॉट भरने के लिए 43.4 करोड़ रुपये की दूसरी सबसे बड़ी राशि होगी।

बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स इस साल ऑक्शन में सबसे मोटा 64.3 करोड़ रुपए का पर्स लेकर उतरेगी। उन्होंने वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है।

आईपीएल टीमप्लेयर्स रिटेनविदेशी प्लेयर्सपैसा खर्चकितना है पर्सकितने खिलाड़ी खरीद सकते हैंकितने विदेशी खिलाड़ी खरीद सकते हैं
CSK16481.643.494
DC173103.221.885
GT204112.112.954
KKR12260.764.3136
LSG194102.0522.9564
MI207122.252.7551
PBKS216113.511.542
RCB176108.616.482
RR167108.9516.0591
SRH15699.525.5102
कुल173491012.45237.557731
