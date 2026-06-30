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एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान, T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम में हुए हैं ये 2 बदलाव

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टीम में सिर्फ 2 बदलाव हुए हैं। विकेटकीपर यास्तिका भाटिया और प्रेमा रावत को बाहर कर दिया है।

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान, T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम में हुए हैं ये 2 बदलाव

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय टीम सिलेक्टर्स ने चुनी है। मेंस टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है। टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इन एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में ज्यादा बदलाव आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से टीम के बाहर हो जाने के बाद नहीं हुए हैं। टी20 विश्व कप और एशियन गेम्स की टीम पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि सिर्फ दो ही बदलाव टीम में हुए हैं।

विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का हिस्सा थीं, लेकिन उन्हें एशियाई खेलों की टीम में जगह नहीं मिली है। प्रेमा रावत भी एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड से बाहर रखी गई हैं। जी. कमलिनी को विकेटकीपर के विकल्प के रूप में एशियाई खेलों की टीम में शामिल किया गया है। वहीं, श्रेयंका पाटिल को भी जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए टीम में जगह दी गई है। उनके आगे स्टार लगा है, जिसका मतलब है कि उन्हें इसके लिए फिटनेस हासिल करनी होगी। वे चोट की वजह से टी20 विश्व कप से बाहर हो गई थीं।

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जापान के ऐची नगोया में सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ने टीम का चयन किया। माना जा रहा था कि कुछ बड़े बदलाव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद टीम में हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ने सिर्फ दो ही बदलाव किए। भारतीय महिला टीम इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में टीम ने गोल्ड मेडल चीन में जीता था। इस बार भी टीम गोल्ड मेडल की दावेदार नजर आ रही है, क्योंकि एशिया में भारत की महिला टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया था।

2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), जी. कमलिनी (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल*, राधा यादव और नंदनी शर्मा।

2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की मेंस टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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