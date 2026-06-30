एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान, T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम में हुए हैं ये 2 बदलाव
एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टीम में सिर्फ 2 बदलाव हुए हैं। विकेटकीपर यास्तिका भाटिया और प्रेमा रावत को बाहर कर दिया है।
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय टीम सिलेक्टर्स ने चुनी है। मेंस टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है। टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इन एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में ज्यादा बदलाव आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से टीम के बाहर हो जाने के बाद नहीं हुए हैं। टी20 विश्व कप और एशियन गेम्स की टीम पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि सिर्फ दो ही बदलाव टीम में हुए हैं।
विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का हिस्सा थीं, लेकिन उन्हें एशियाई खेलों की टीम में जगह नहीं मिली है। प्रेमा रावत भी एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड से बाहर रखी गई हैं। जी. कमलिनी को विकेटकीपर के विकल्प के रूप में एशियाई खेलों की टीम में शामिल किया गया है। वहीं, श्रेयंका पाटिल को भी जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए टीम में जगह दी गई है। उनके आगे स्टार लगा है, जिसका मतलब है कि उन्हें इसके लिए फिटनेस हासिल करनी होगी। वे चोट की वजह से टी20 विश्व कप से बाहर हो गई थीं।
जापान के ऐची नगोया में सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ने टीम का चयन किया। माना जा रहा था कि कुछ बड़े बदलाव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद टीम में हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ने सिर्फ दो ही बदलाव किए। भारतीय महिला टीम इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में टीम ने गोल्ड मेडल चीन में जीता था। इस बार भी टीम गोल्ड मेडल की दावेदार नजर आ रही है, क्योंकि एशिया में भारत की महिला टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया था।
2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), जी. कमलिनी (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल*, राधा यादव और नंदनी शर्मा।
2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की मेंस टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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