वैभव सूर्यवंशी की चमकी किस्मत, फिर मिला एशिया कप जीतने का मौका; BCCI ने किया स्क्वॉड का ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आगामी अंडर-19 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी का नाम भी है। वैभव को एक बार फिर एशिया कप में अपनी किस्मत आजमाने का और ट्रॉफी उठाने का मौका मिला है। दरअसल, वैभव सूर्यवंशी हाल ही में हुए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थे, इस टूर्नामेंट में खेले 4 मैचों में उन्होंने 59.75 की औसत और 243.88 के स्ट्राइक रेट के साथ 239 रन बनाए थे। हालांकि भारत को सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ सुपर ओवर में मिली हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। U19 एशिया कप 2025 का आगाज 12 दिसंबर को दुबई में होगा, वहीं फाइनल 21 दिसंबर को खेला जाएगा।

मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के ज़बरदस्त बैटर आयुष म्हात्रे को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं 18 साल के ऑल-राउंडर विहान मनोज मल्होत्रा ​​उप-कप्तान होंगे। यह टूर्नामेंट U19 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। बता दें, अंडर-19 वर्ल्ड कप अगले साल जनवरी-फरवीर में जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा।

भारत को U19 एशिया कप में पाकिस्तान के साथ रखा गया है। दूसरे ग्रुप में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ एक क्वालिफायर भी शामिल हैं।

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 3

ग्रुप B: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, क्वालिफायर 2

U19 एशिया कप के लिए इंडिया स्क्वॉड आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(vc), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज।

किशन कुमार सिंह फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही स्क्वॉड के साथ दुबई रवाना होंगे।