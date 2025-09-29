पाकिस्तान को धूल चटाने वाली टीम इंडिया हुई मालामाल, BCCI ने किया ‘बंपर’ प्राइज मनी का ऐलान

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद बीसीसीआई ने अलग से टीम इंडिया के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया है, जो एशिया कप से लगभग 10 गुना ज्यादा है। एशिया कप जीतने पर भारत को लगभग 2.6 करोड़ रुपए मिले हैं।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने रविवार, 28 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा जमाया। रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया कप की प्राइज मनी 2.6 करोड़ रुपए है जो टीम इंडिया को मिलेगी, मगर इससे अलग बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया है जो एशिया कप की प्राइज मनी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। जी हां, बीसीसीआई ने X पर एशिया कप की प्राइज मनी का ऐलान किया, इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी जमकर ट्रोल किया।

बीसीसीआई ने लिखा, “3 वार। 0 प्रतिक्रिया। एशिया कप चैंपियन। संदेश पहुंचा। टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि।”

कैसा रहा IND vs PAK फाइनल मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भारत के सामने 147 रनों का टारगेट रखा। साहिबजादा फरहान ने इस दौरान अर्धशतक जड़ा। पाकिस्तान का पहला विकेट 84 के स्कोर पर गिरा था, इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने ऐसा जाल बुना की पाकिस्तान निकल ही नहीं पाया। कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 सफलताएं मिली।

147 रनों का टारगेट भी भारत के लिए उस समय पहाड़ जैसा बन गया जब 20 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के रूप में तीन विकेट खोए। इसके बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन और शिवम दुबे के साथ साझेदारियां बुनी और टीम इंडिया को जीत दिलाई। तिलक 69 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।