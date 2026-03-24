BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान, अनुष्का शर्मा और काशवी को मिला मौका
BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। अनुष्का शर्मा और काशवी गौतम को पहली बार भारत की टी20 टीम में मौका मिला है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। दो नई खिलाड़ी भी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम में शामिल की गई हैं। इनमें एक हैं अनुष्का शर्मा और दूसरी हैं काशवी गौतम। इन दोनों को पहली बार भारत की टी20 टीम में सिलेक्टर्स ने शामिल किया है।
अनुष्का शर्मा की बात करें तो वह बल्लेबाज हैं, जबकि काशवी गौतम एक मीडियम पेसर हैं। काशवी तो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुकी हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा पहली बार किसी फॉर्मेट में चुनी गई हैं। काशवी ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेला है, जबकि अनुष्का शर्मा को डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव है और इस साल वह वुमेंस प्रीमियर लीग में भी खेली थीं, जहां उन्होंने गुजरात जायंट्स के लिए 7 मैचों में 177 रन बनाए थे।
साउथ अफ्रीका के दौरे पर भारतीय टीम को 17 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। तीन शहरों में ये मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से पहले दो मैच डरबन में आयोजित होने हैं। इसके बाद दो मुकाबले जोहानिसबर्ग में खेले जाएंगे। वहीं, आखिरी मैच बेनोनी में खेला जाएगा। पहला मैच 17 अप्रैल को, दूसरा मैच 19 अप्रैल को, तीसरा 22 को, चौथा 25 को और पांचवां मैच 27 अप्रैल को खेला जाना है।
साउथ अफ्रीका टूर के लिए इंडिया की टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, काश्वी गौतम, भारती फुलमाली, उमा छेत्री (विकेट कीपर) और अनुष्का शर्मा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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