भारत vs अफगानिस्तान टी20 सीरीज पर BCCI ने भी लगाई मुहर, ऐतिहासिक मेजबानी पर क्या कुछ कहा?

India Vs Afghanistan: अफगानिस्तान को अगले महीने भारत में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम अपने घर में मेहमान होगी। सीरीज पर अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने भी मुहर लगा दी है।

भारत और अफागनिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। दूसरा मुकाबला 15 और तीसरा मैच 17 सितंबर को आयोजित होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी सीरीज के शेड्यूल पर मुहर लगा दी है। अफगानिस्तान अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान में सुरक्षा कारणों से इंटरनेशनल मैच नहीं होते। अफगानिस्तान ने भारतीय सरजमीं पर आयरलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों की मेजबान की है।

BCCI ने ऐतिहासिक मेजबानी पर क्या कुछ कहा? अफगानिस्तान को ऐतिहासिक मेजबानी मिलने के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा, ''भारतीय बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट की ग्रोथ को सपोर्ट करने और उसके प्लेयर्स को हाईएस्ट लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने का मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। द्विपक्षीय क्रिकेट इसका एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे टीमों को नियमित तौर पर अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने और बेशकीमती अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है। हम इस सीरीज के लिए अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे।। हमारा मानना ​​है कि साथ मिलकर और भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। हम दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच रिश्ते को मजबूत करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे।''

'हमें विश्वास है कि यह एक यादगार सीरीज होगी' बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ''भारतीय बोर्ड को भारत में इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज को होस्ट करने में एसीबी को सपोर्ट करके खुशी हो रही है। भारत-अफगानिस्तान क्रिकेट राइवलरी ने पिछले कुछ सालों में कुछ रोमांचक मुकाबले दिए हैं। दोनों टीमों में अच्छे क्रिकेटर हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारत में फैंस के बीच भी काफी पॉपुलर हैं, जो दोनों क्रिकेट देशों के बीच बने मजबूत रिश्ते को दिखाता है। 2018 में भारत का अफगानिस्तान को उसके ऐतिहासिक पहले टेस्ट के लिए होस्ट करना इस सफर में एक और अहम पड़ाव था। तब से हम दोनों टीमों के बीच रेगुलर द्विपक्षीय मैच देखते रहे हैं। हमने हाल ही में जून में एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान को होस्ट किया था। इस T20I सीरीज का मतलब है कि दोनों टीमें अब तीनों फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी। हम दिल्ली में अफगानिस्तान टीम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और हमें विश्वास है कि यह एक रोमांचक और यादगार सीरीज होगी।''