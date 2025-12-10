IPL 2026 Auction की फाइनल लिस्ट में हुआ बदलाव, BCCI ने सुधारी अपनी ये बड़ी गलती
IPL 2026 Auction से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से एक बड़ी गलती हो गई थी। ऑक्शन में शामिल कुछ खिलाड़ियों को अनजाने में फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया था। एक और बड़ी गलती भी बोर्ड ने सुधारी है।
IPL 2026 Auction से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से एक बड़ी गलती हो गई थी। ऑक्शन में शामिल कुछ खिलाड़ियों को अनजाने में फाइनल लिस्ट से बीसीसीआई ने बाहर कर दिया था। हालांकि, कुछ ही घंटे बाद बीसीसीआई ने अपनी गलती में सुधार किया और 9 नए खिलाड़ियों को फाइनल लिस्ट में जगह दे दी। 350 खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने फाइनल किया था, जिसमें 9 नए नाम जुड़ने के बाद लिस्ट 359 खिलाड़ियों की हो गई है।
अबू धाबी में 16 दिसंबर होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए 1300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 1000 के करीब खिलाड़ी बाहर कर दिए गए हैं। नए खिलाड़ियों में IPL विनर स्वास्तिक चिकारा, जिन्हें हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिलीज किया है और वीरनदीप सिंह शामिल हैं, जो इस साल के ऑक्शन पूल में एसोसिएट देश (मलेशिया) के एकमात्र खिलाड़ी हैं। जोड़े गए अन्य सात खिलाड़ी त्रिपुरा के ऑलराउंडर मनीषंकर मुरासिंह, चामा मिलिंद (हैदराबाद), के.एल. श्रीजीत (कर्नाटक), एथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), राहुल राज नमला (उत्तराखंड) और विराट सिंह (झारखंड) हैं।
359 खिलाड़ियों की इस फाइनल लिस्ट में 247 खिलाड़ी भारतीय हैं, जबकि 112 ओवरशीज प्लेयर हैं। हालांकि, सिर्फ 77 स्लॉट ही भरे जाने हैं। इस तरह 200 से ज्यादा खिलाड़ी फिर भी अनसोल्ड रहने वाले हैं। इनमें भी 31 विदेशी खिलाड़ी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफल हो सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के पास सबसे ज्यादा 64.30 करोड़ रुपये का पर्स है और उन्हें 13 खिलाड़ियों की जगह भरनी है, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.4 करोड़ रुपये हैं। उनके पास 9 स्लॉट खाली हैं।
बीसीसीआई की ओर से एक और गलती ये हुई थी कि दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी को बोर्ड ने इंडियन अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर फाइनल लिस्ट में जगह दी थी, लेकिन वे अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुके हैं और वहां के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में उनकी कैटेगरी ऑस्ट्रेलियन अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर बदली गई है, जो पहले इंडियन अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर थी। निखिल चौधरी बिग बैश लीग में खेल चुके हैं।