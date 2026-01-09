ICC से हर खिलाड़ी, कोच, स्टाफ की सुरक्षा की गारंटी चाहता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड
बीसीबी वर्ल्ड कप के दौरान अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ भारत आने वाले टीम के सभी मेंबर्स की निजी सुरक्षा के लिए आश्वासन मांग रहा है। यानी बोर्ड सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि कोच, सपोर्ट स्टाफ, अधिकारी सभी की निजी सुरक्षा की गारंटी और जवाबदेही आईसीसी को सुनिश्चित करने को लेकर अड़ा हुआ है।
7 फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और आईसीसी (ICC) के बीच सुरक्षा को लेकर उपजा विवाद अब गंभीर मोड़ ले चुका है। यह विवाद मूल रूप से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने को लेकर शुरू हुआ था, जो अब टीम की भारत यात्रा पर संशय तक पहुंच गया है।
NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीबी केवल अपने खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत आने वाले पूरे दल जिसमें कोच, सपोर्ट स्टाफ और अधिकारी भी शामिल हैं के लिए निजी सुरक्षा की लिखित गारंटी की मांग कर रहा है। NDTV को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक सूत्र कहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के दौरान अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ भारत आने वाले टीम के सभी मेंबर्स की निजी सुरक्षा के लिए आश्वासन मांग रहा है। यानी बोर्ड सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि कोच, सपोर्ट स्टाफ, अधिकारी सभी की निजी सुरक्षा की गारंटी और जवाबदेही आईसीसी को सुनिश्चित करने को लेकर अड़ा हुआ है। इसका मतलब यह भी कि बांग्लादेश की टीम भारत में विश्व कप खेलने के लिए तभी राजी होगी, जब उसे आईसीसी मांगी गई सुरक्षा की गारंटी दे देता है।
बता दें कि बीते दिनों सुरक्षा चिंताओं और भारत यात्रा को लेकर अपनी 'असहजता' का हवाला देते हुए बीसीबी ने आईसीसी को औपचारिक पत्र लिखकर अपने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। हालांकि, आईसीसी के लिए इस मांग को पूरा करना व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन है क्योंकि टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है और ब्रॉडकास्टर्स के साथ व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं जुड़ी हुई हैं। आईसीसी का मानना है कि अंतिम समय में वेन्यू बदलना न केवल लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक बड़ी चुनौती होगी, बल्कि यह बेहद खर्चीला भी साबित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है और चेतावनी दी है कि भारत की यात्रा न करने की स्थिति में टीम को अपने अंक गंवाने पड़ सकते हैं।
गौरतलब है कि बांग्लादेश के सभी मैच भारत में निर्धारित हैं। टीम को अपने तीन मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान पर खेलने हैं जबकि उसका एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रस्तावित है। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शेड्यूल जारी होने के बाद हालिया विवाद के कारण मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग कर रहा है, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया है।