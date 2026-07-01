क्या सितंबर में होगी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज? इस एक गुप्त दस्तावेज ने खोल दी पूरी पोल
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के साथ-साथ कई और सीरीज के लिए मीडिया राइट्स के टेंडर निकाला है। इसके लिए बोली लगाने के लिए कहा है। हालांकि, सवाल यही है कि क्या बीसीसीआई इसके लिए तैयार है?
T20 World Cup 2026 के लिए बांग्लादेश की टीम के भारत नहीं आने से बीसीसीआई नाराज था। यही कारण था कि इस साल अगस्त-सितंबर में शेड्यूल बांग्लादेश के दौरे को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने होल्ड पर डाल दिया था। हालांकि, अब एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। सामने आ रहा है कि टीम इंडिया इस साल सितंबर में बांग्लादेश दौरे पर जा सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने इंडिया समेत कई सीरीजों के लिए मीडिया राइट्स के टेंडर निकाले हैं।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया की सीरीज के टेलीविजन और डिजिटल मीडिया राइट्स बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को भेजे गए एक कम्युनिकेशन में BCB ने 2026 और 2027 के मैचों के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिसमें 2026 में भारत दौरे का खास जिक्र है।
टेंडर में लिखा है, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) जाने-माने टीवी ब्रॉडकास्टर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मार्केटिंग एजेंसियों / कंसोर्टियम / फर्मों से फाइनेंशियल ऑफर के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) इनवाइट करता है, ताकि नीचे दी गई बाइलेटरल इंटरनेशनल होम सीरीज के वर्ल्डवाइड मीडिया राइट्स खरीदे जा सकें।" 2 जुलाई से ये डॉक्यूमेंट्स आपको बीसीबी के दफ्तर से मिल जाएंगे।
1. इंडिया टीम का बांग्लादेश टूर 2026 (03 ODI और 03 T20I)
2. वेस्टइंडीज टीम का बांग्लादेश टूर 2026 (02 टेस्ट)
3. इंग्लैंड टीम का बांग्लादेश टूर 2027 (02 टेस्ट)
4. पाकिस्तान टीम का बांग्लादेश टूर 2027 (05 ODI)
क्या था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का विवाद
आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडिया और बांग्लादेश के बीच अगस्त-सितंबर में 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेली जानी थी, लेकिन पिछले साल के आखिर में और जनवरी 2026 में दोनों देशों के बीच अच्छी खासी डिप्लोमैटिक टेंशन देखने को मिली। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया था। इसके पीछे वजह बताई गई कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में हुए टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम नहीं भेजी थी। यहां तक कि आईपीएल को भी अपने यहां बैन कर दिया था।
हालांकि, उस पूरे मसले के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। बांग्लादेश में नई सरकार आ गई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी नया प्रशासन देखने को मिला है। ऐसे में संभावना बढ़ गई थीं कि यह सीरीज आयोजित हो सकती है, लेकिन हाल ही में बीसीसीआई सचिव ने पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि BCCI को BCB के सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के निर्देशन में ही बीसीसीआई काम करेगी। बीसीसीआई ने हाल ही में श्रीलंका की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 3 अतिरिक्त टी20आई मैच खेलने के लिए भारतीय बोर्ड से अपील की थी। उसी विंडो में यह सीरीज शेड्यूल है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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