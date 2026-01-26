बांग्लादेशी क्रिकेटरों के साथ BCB का ‘विश्वासघात’, जिसके खिलाफ हड़ताल किए वो हो गया बहाल

संक्षेप: बांग्लादेश के क्रिकेटरों को एक तो पहले ही विश्व कप 2026 में खेलने से वंचित रहने का झटका लगा है, ऊपर से उनके बोर्ड ने ही उनका एक तरह से मजाक उड़ाया है। BCB के जिस अधिकारी एम नजमुल इस्लाम के खिलाफ क्रिकेटरों ने मोर्चा खोला था अब बोर्ड ने उन्हें फाइनेंस कमिटी के चीफ के पद पर बहाल कर दिया है।

बांग्लादेश के क्रिकेटरों को एक तो पहले ही विश्व कप 2026 में खेलने से वंचित रहने का झटका लगा है, ऊपर से उनके बोर्ड ने ही उनका एक तरह से मजाक उड़ाया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जिस अधिकारी एम नजमुल इस्लाम के खिलाफ क्रिकेटरों ने मोर्चा खोला था, बगावत का झंडा उठा लिया था, बीपीएल के कुछ मैचों का बहिष्कार तक कर दिया था, अब बीसीबी ने उन्हें फाइनेंस कमिटी के चीफ के पद पर बहाल कर दिया है। बांग्लादेशी क्रिकेटरों के लिए ये जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है।

नजमुल इस्लाम वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'भारत का एजेंट' ठहराया था क्योंकि उन्होंने टी20 विश्व कप को लेकर बीसीबी को भावनाओं में कोई फैसला लेने के बजाय, ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह दी थी। इकबाल ने कहा था कि फैसले का बांग्लादेश क्रिकेट पर अगले 10 सालों तक असर पड़ेगा। तब कई बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने तमीम इकबाल पर की गई इस्लाम की टिप्पणी की आलोचना की थी।

नजमुल इस्लाम ने उड़ाई थी बांग्लादेशी क्रिकेटरों की खिल्ली नजमुल इस्लाम ने न सिर्फ तमीम इकबाल का अपमान किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के सभी क्रिकेटरों की खिल्ली उड़ा दी। उन्होंने तब कहा था कि अगर बांग्लादेश विश्व कप में हिस्सा नहीं लेता है तो बोर्ड खिलाड़ियों को होने वाले नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं देगा। वह यही नहीं रुके थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि खिलाड़ियों को मुआवजा क्यों मिले? उन्होंने अब तक मिले समर्थन को सही साबित नहीं किया है और एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं।

नजमुल इस्लाम ने कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों पर करोड़ों टका खर्च करता है लेकिन जब वे खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनसे रकम लौटाने को तो कोई नहीं कहता। इसलिए खिलाड़ियों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है। इस्लाम के इस बयान से भड़के बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने बगावत कर दी थी।

तब बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने कर दी थी बगावत क्रिकेटर्स वेल्फेयर असोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने नजमुल इस्लाम से सार्वजनिक माफी मांगने और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी थी। खिलाड़ियों ने इस्लाम को बर्खास्त किए जाने तक क्रिकेट से दूर रहने का ऐलान कर दिया था और इसकी शुरुआत बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बहिष्कार के साथ की।

क्रिकेटरों के बागी तेवरों से सकते में आए बीसीबी ने तब आनन-फानन में नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमिटी के चीफ पद से 'बर्खास्त' कर दिया था। क्रिकेटरों का समर्थन करते हुए इस्लाम के बयान से खुद को दूर कर दिया था। उसके बाद क्रिकेटरों ने बहिष्कार खत्म करके बीपीएल मैच खेलने का ऐलान किया।