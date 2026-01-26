Cricket Logo
बांग्लादेशी क्रिकेटरों के साथ BCB का ‘विश्वासघात’, जिसके खिलाफ हड़ताल किए वो हो गया बहाल

संक्षेप:

बांग्लादेश के क्रिकेटरों को एक तो पहले ही विश्व कप 2026 में खेलने से वंचित रहने का झटका लगा है, ऊपर से उनके बोर्ड ने ही उनका एक तरह से मजाक उड़ाया है। BCB के जिस अधिकारी एम नजमुल इस्लाम के खिलाफ क्रिकेटरों ने मोर्चा खोला था अब बोर्ड ने उन्हें फाइनेंस कमिटी के चीफ के पद पर बहाल कर दिया है।

Jan 26, 2026 10:32 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बांग्लादेश के क्रिकेटरों को एक तो पहले ही विश्व कप 2026 में खेलने से वंचित रहने का झटका लगा है, ऊपर से उनके बोर्ड ने ही उनका एक तरह से मजाक उड़ाया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जिस अधिकारी एम नजमुल इस्लाम के खिलाफ क्रिकेटरों ने मोर्चा खोला था, बगावत का झंडा उठा लिया था, बीपीएल के कुछ मैचों का बहिष्कार तक कर दिया था, अब बीसीबी ने उन्हें फाइनेंस कमिटी के चीफ के पद पर बहाल कर दिया है। बांग्लादेशी क्रिकेटरों के लिए ये जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है।

नजमुल इस्लाम वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'भारत का एजेंट' ठहराया था क्योंकि उन्होंने टी20 विश्व कप को लेकर बीसीबी को भावनाओं में कोई फैसला लेने के बजाय, ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह दी थी। इकबाल ने कहा था कि फैसले का बांग्लादेश क्रिकेट पर अगले 10 सालों तक असर पड़ेगा। तब कई बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने तमीम इकबाल पर की गई इस्लाम की टिप्पणी की आलोचना की थी।

नजमुल इस्लाम ने उड़ाई थी बांग्लादेशी क्रिकेटरों की खिल्ली

नजमुल इस्लाम ने न सिर्फ तमीम इकबाल का अपमान किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के सभी क्रिकेटरों की खिल्ली उड़ा दी। उन्होंने तब कहा था कि अगर बांग्लादेश विश्व कप में हिस्सा नहीं लेता है तो बोर्ड खिलाड़ियों को होने वाले नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं देगा। वह यही नहीं रुके थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि खिलाड़ियों को मुआवजा क्यों मिले? उन्होंने अब तक मिले समर्थन को सही साबित नहीं किया है और एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं।

नजमुल इस्लाम ने कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों पर करोड़ों टका खर्च करता है लेकिन जब वे खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनसे रकम लौटाने को तो कोई नहीं कहता। इसलिए खिलाड़ियों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है। इस्लाम के इस बयान से भड़के बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने बगावत कर दी थी।

तब बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने कर दी थी बगावत

क्रिकेटर्स वेल्फेयर असोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने नजमुल इस्लाम से सार्वजनिक माफी मांगने और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी थी। खिलाड़ियों ने इस्लाम को बर्खास्त किए जाने तक क्रिकेट से दूर रहने का ऐलान कर दिया था और इसकी शुरुआत बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बहिष्कार के साथ की।

क्रिकेटरों के बागी तेवरों से सकते में आए बीसीबी ने तब आनन-फानन में नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमिटी के चीफ पद से 'बर्खास्त' कर दिया था। क्रिकेटरों का समर्थन करते हुए इस्लाम के बयान से खुद को दूर कर दिया था। उसके बाद क्रिकेटरों ने बहिष्कार खत्म करके बीपीएल मैच खेलने का ऐलान किया।

बगावत से तब झुका था बीसीबी, BPL खत्म होते ही दिखाया ठेंगा

अब बीसीबी ने क्रिकेटरों को ठेंगा दिखाते हुए एम नजमुल इस्लाम को अपनी फाइनेंस कमिटी के प्रमुख के पद पर बहाल करने का फैसला लिया है। बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीबी ने कहा है कि नजमुल ने कारण बताओं नोटिस का जो जवाब दिया है वो संतोषजनक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस 'विश्वासघात' पर बांग्लादेशी क्रिकेटर क्या रुख अपनाते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म हो चुका है। 23 जनवरी को उसका फाइनल हुआ था, ऐसे में अब क्रिकेटरों के पास बीपीएल के बहिष्कार का भी मौका नहीं है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
