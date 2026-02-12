India vs Pakistan मैच में पिघलेगी बर्फ, BCCI से रिश्ते सुधारने की जुगत में बांग्लादेश
India vs Pakistan मैच में भारत और बांग्लादेश के बीच बर्फ पिघलने की संभावना है। BCCI से रिश्ते सुधारने की जुगत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। बीसीबी के चेयरमैन इस मैच को देखने के लिए जाने वाले हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से अपने रिश्ते सुधारने की जुगत में लगा हुआ है। मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने आईपीएल से बाहर कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से इनकार कर दिया था। इस वजह से दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। इन दूरियों को करीबियों में बदलने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा है, जिसने दावा किया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बहाल कराने में उसका अहम योगदान रहा है।
बीसीबी के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने संकेत दिया है कि वह कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। कहा जाता है कि BCB बॉस ने लाहौर में हुई तीन-तरफा मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा सोचने और भारत के खिलाफ खेलने के लिए मनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि, खुद बांग्लादेश पहले ही भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलने का फैसला कर चुका था, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में मौका दिया गया।
हालांकि, लाहौर में हुई मीटिंग में बांग्लादेश को फायदा ये हुआ है कि उन पर आईसीसी कोई प्रतिबंध या बैन नहीं लगाएगी। इसके अलावा 2028 से 2031 के बीच एक आईसीसी इवेंट भी बांग्लादेश को होस्ट करने के लिए मिलेगा। अमीनुल इस्लाम ने बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो से बात करते हुए कहा, "ICC ने एक फ़सला लिया है। ICC के बड़े स्टेकहोल्डर ये पांच एशियाई देश (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) हैं और वर्ल्ड कप में 15 तारीख को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के लिए, वे चाहते हैं कि सभी पांच एशियाई देशों के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मैदान पर मौजूद रहें, एक साथ मैच देखें और एक-दूसरे से बात करें।"
उन्होंने आगे कहा, "आप इसे कुछ ऐसा मान सकते हैं (हमारे बीच दूरियां कम हो जाएं)।" अमीनुल ने कहा कि वे एक MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) तैयार कर सकते हैं, ताकि लाहौर में हुई मीटिंग में लिए गए फैसलों को भविष्य में नजरअंदाज न किया जा सके। बीसीबी बॉस ने कहा, "हम एक एग्रीमेंट भी करेंगे। एग्रीमेंट लाइन-बाई-लाइन होगा, एक MoU-टाइप (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) डॉक्यूमेंट होगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। आप जानते हैं कि इससे पहले जब हमने ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की एनुअल जनरल मीटिंग की थी, तो भी ऐसा ही एक मुद्दा उठा था। वहां भी, हमने एक MoU-टाइप डॉक्यूमेंट तैयार किया था, ताकि कोई भी किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट से अलग न हो सके।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें