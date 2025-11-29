Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCB Drops Eight Players from Bangladesh Premier League Auction Draft List amid fixing suspicion
फिक्सिंग मामले से जुड़े आठ क्रिकेटर नीलामी से हुए बाहर, BCB ने लिया बड़ा ऐक्शन

संक्षेप:

बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए खिलाड़ियों के नीलामी ड्राफ्ट से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आठ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। बीसीबी की एंटी-करप्शन यूनिट इस मामले की जांच कर रही है और कई खिलाड़ियों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक है।

Sat, 29 Nov 2025 03:42 PMHimanshu Singh Varta
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग नीलामी की फाइनल ड्राफ्ट सूची से पिछले संस्करण में फिक्सिंग मामले से लिप्त पाये गये आठ क्रिकेटरों को बाहर कर दिया है। इससे पहले बीपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और मौजूदा बीसीबी के उपाध्यक्ष शखावत हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे खिलाड़ी ड्राफ्ट की फाइनल लिस्ट में दागी क्रिकेटरों को नहीं रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टूर्नामेंट के आने वाले संस्करण में कोई फिक्सिंग विवाद ना हो।

रविवार को वेबसाइट पर प्रकाशित फ्रेंचाइजी को भेजी गई खिलाड़ियों की सूची के अनुसार बीसीबी इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई लेटेस्ट लिस्ट से कम से कम आठ क्रिकेटर गायब हैं, जिसके प्रमुख एलेक्स मार्शल हैं। अनामुल हक बिजॉय, मोसद्दक हुसैन, शोफिउल इस्लाम, अलाउद्दीन बाबू, सुंजामुल इस्लाम, मिजानुर रहमान और निहादुज्जमां, मुनीर हसन खान को फाइनल ड्राफ्ट सूची से बाहर किया गया है। ये खिलाड़ी बीपीएल के पिछले संस्करण में मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में अपनी एक्टिविटीज की वजह से रेड फ्लैग जोन में पाए गए थे।

अधिकारी ने कहा, "इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि वे रेड फ्लैग जोन में पाए गए थे और हम इस बारे में और कुछ नहीं बता सकते।" यह कदम पिछले बीपीएल सीजन में बड़े पैमाने पर फिक्सिंग के आरोपों के बाद बनाई गई तीन सदस्यों वाली स्वतंत्र जांच कमेटी की 900 पेज की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। पता चला है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में कम से कम 18-19 लोगों की पहचान की गई थी, जिनमें 8 से 10 खिलाड़ी शामिल थे, जिन पर टूर्नामेंट के पिछले एडिशन में अलग-अलग लेवल पर फिक्सिंग में शामिल होने का शक था।

Bangladesh Cricket Team
