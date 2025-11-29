फिक्सिंग मामले से जुड़े आठ क्रिकेटर नीलामी से हुए बाहर, BCB ने लिया बड़ा ऐक्शन
बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए खिलाड़ियों के नीलामी ड्राफ्ट से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आठ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। बीसीबी की एंटी-करप्शन यूनिट इस मामले की जांच कर रही है और कई खिलाड़ियों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग नीलामी की फाइनल ड्राफ्ट सूची से पिछले संस्करण में फिक्सिंग मामले से लिप्त पाये गये आठ क्रिकेटरों को बाहर कर दिया है। इससे पहले बीपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और मौजूदा बीसीबी के उपाध्यक्ष शखावत हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे खिलाड़ी ड्राफ्ट की फाइनल लिस्ट में दागी क्रिकेटरों को नहीं रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टूर्नामेंट के आने वाले संस्करण में कोई फिक्सिंग विवाद ना हो।
रविवार को वेबसाइट पर प्रकाशित फ्रेंचाइजी को भेजी गई खिलाड़ियों की सूची के अनुसार बीसीबी इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई लेटेस्ट लिस्ट से कम से कम आठ क्रिकेटर गायब हैं, जिसके प्रमुख एलेक्स मार्शल हैं। अनामुल हक बिजॉय, मोसद्दक हुसैन, शोफिउल इस्लाम, अलाउद्दीन बाबू, सुंजामुल इस्लाम, मिजानुर रहमान और निहादुज्जमां, मुनीर हसन खान को फाइनल ड्राफ्ट सूची से बाहर किया गया है। ये खिलाड़ी बीपीएल के पिछले संस्करण में मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में अपनी एक्टिविटीज की वजह से रेड फ्लैग जोन में पाए गए थे।
अधिकारी ने कहा, "इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि वे रेड फ्लैग जोन में पाए गए थे और हम इस बारे में और कुछ नहीं बता सकते।" यह कदम पिछले बीपीएल सीजन में बड़े पैमाने पर फिक्सिंग के आरोपों के बाद बनाई गई तीन सदस्यों वाली स्वतंत्र जांच कमेटी की 900 पेज की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। पता चला है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में कम से कम 18-19 लोगों की पहचान की गई थी, जिनमें 8 से 10 खिलाड़ी शामिल थे, जिन पर टूर्नामेंट के पिछले एडिशन में अलग-अलग लेवल पर फिक्सिंग में शामिल होने का शक था।