Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने टॉप अंपायर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर दिया टर्मिनेट? BCB ने दी सफाई

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने टॉप अंपायर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। अप्रैल 2026 के बाद से अंपायर शर्फुद्दोला का करार बोर्ड ने नहीं बढ़ाया। इस पर अब बोर्ड ने सफाई दी है कि माजरा क्या है? 

Bangladesh Umpire
बांग्लादेश के अंपायर

हर एक क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनके ज्यादा से ज्यादा अंपायर्स आईसीसी के एलीट पैनल का हिस्सा बनें और उनके साथ बोर्ड काम करे। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट के मंसूबे कुछ और नजर आते हैं। यही कारण है कि बीसीबी ने अपने टॉप अंपायर के कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट कर दिया है। इसके पीछे का तर्क भी बहुत अलग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ICC एलीट पैनल के अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत का कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2026 के बाद रिन्यू नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट बढ़ रहे हैं। पहले यह खबर आई थी कि BCB ने अप्रैल के बाद शरफुद्दौला का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, जिसके बाद बोर्ड ने कुछ और बातें बताते हुए सफाई दी है।

ये भी पढ़ें:साजिद ने पलटी बाजी, वेस्टइंडीज vs पाकिस्तान टेस्ट मैच के तीसरे दिन मची उथल-पुथल

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, “बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एलीट पैनल अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत के बोर्ड के साथ जुड़ाव के बारे में हाल की मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया है, जिससे उनके मौजूदा स्टेटस को लेकर कुछ कन्फ्यूजन या गलतफहमी हो सकती है।”

अंपायर पर जिम्मेदारी बढ़ गई हैं-बीसीबी

बीसीबी ने अपने बयान में आगे बताया, "शरफुद्दौला का BCB अंपायर के तौर पर बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। उनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में खत्म हो गया था और बाद में इसे अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया था। बढ़ा हुआ समय पूरा होने के बाद, ICC एलीट पैनल अंपायर के तौर पर शरफुद्दौला की बढ़ती जिम्मेदारियों और इस बात की संभावना को ध्यान में रखते हुए कि इससे BCB में उसी क्षमता से योगदान देने के उनके मौके कम हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए बोर्ड के साथ उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2026 में खत्म हो गया था।"

ये भी पढ़ें:गुस्से में मारी लात लेकिन हो गया चमत्कार, हिम्मत सिंह ने कर दिया अचंभा, फिर..

बोर्ड ने आगे अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, "यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ICC एलीट पैनल अंपायरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखना फुल मेंबर देशों में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके इंटरनेशनल अंपायरिंग कमिटमेंट्स और नेशनल बोर्ड की शेड्यूलिंग जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। हालांकि, BCB शरफुद्दौला को बाइलेटरल इंटरनेशनल सीरीज के साथ-साथ घरेलू फर्स्ट क्लास, लिस्ट A और T20 कॉम्पिटिशन के लिए रख सकता है, बशर्ते वह उपलब्ध हों। अप्रैल 2026 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर, शरफुद्दौला को BCB ने जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में इसी तरह के अरेंजमेंट के तहत अंपायरिंग के लिए अपॉइंट किया था।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Bangladesh Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।