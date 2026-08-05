बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने टॉप अंपायर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर दिया टर्मिनेट? BCB ने दी सफाई
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने टॉप अंपायर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। अप्रैल 2026 के बाद से अंपायर शर्फुद्दोला का करार बोर्ड ने नहीं बढ़ाया। इस पर अब बोर्ड ने सफाई दी है कि माजरा क्या है?
हर एक क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनके ज्यादा से ज्यादा अंपायर्स आईसीसी के एलीट पैनल का हिस्सा बनें और उनके साथ बोर्ड काम करे। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट के मंसूबे कुछ और नजर आते हैं। यही कारण है कि बीसीबी ने अपने टॉप अंपायर के कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट कर दिया है। इसके पीछे का तर्क भी बहुत अलग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ICC एलीट पैनल के अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत का कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2026 के बाद रिन्यू नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट बढ़ रहे हैं। पहले यह खबर आई थी कि BCB ने अप्रैल के बाद शरफुद्दौला का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, जिसके बाद बोर्ड ने कुछ और बातें बताते हुए सफाई दी है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, “बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एलीट पैनल अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत के बोर्ड के साथ जुड़ाव के बारे में हाल की मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया है, जिससे उनके मौजूदा स्टेटस को लेकर कुछ कन्फ्यूजन या गलतफहमी हो सकती है।”
अंपायर पर जिम्मेदारी बढ़ गई हैं-बीसीबी
बीसीबी ने अपने बयान में आगे बताया, "शरफुद्दौला का BCB अंपायर के तौर पर बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। उनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में खत्म हो गया था और बाद में इसे अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया था। बढ़ा हुआ समय पूरा होने के बाद, ICC एलीट पैनल अंपायर के तौर पर शरफुद्दौला की बढ़ती जिम्मेदारियों और इस बात की संभावना को ध्यान में रखते हुए कि इससे BCB में उसी क्षमता से योगदान देने के उनके मौके कम हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए बोर्ड के साथ उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2026 में खत्म हो गया था।"
बोर्ड ने आगे अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, "यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ICC एलीट पैनल अंपायरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखना फुल मेंबर देशों में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके इंटरनेशनल अंपायरिंग कमिटमेंट्स और नेशनल बोर्ड की शेड्यूलिंग जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। हालांकि, BCB शरफुद्दौला को बाइलेटरल इंटरनेशनल सीरीज के साथ-साथ घरेलू फर्स्ट क्लास, लिस्ट A और T20 कॉम्पिटिशन के लिए रख सकता है, बशर्ते वह उपलब्ध हों। अप्रैल 2026 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर, शरफुद्दौला को BCB ने जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में इसी तरह के अरेंजमेंट के तहत अंपायरिंग के लिए अपॉइंट किया था।"
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