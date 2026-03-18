बांग्लादेश के टी20 विश्व कप में नहीं खेलने पर बुरे फंस सकते हैं BCB चीफ, सरकार ने दिए जांच के आदेश
बांग्लादेश को अपनी जिद की वजह से टी20 विश्व कप में खेलने से हाथ धोना पड़ा था। अब वहां की नई सरकार ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है कि टीम का विश्व कप में हिस्सा नहीं लेना कहीं खेल कूटनीति की नाकामी तो नहीं है। टूर्नामेंट के बहिष्कार के फैसले की मूल वजह क्या थी, इसकी जांच होगी।
मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली बांग्लादेश की तत्कालीन अंतरिम सरकार की जिद की वजह से उनके देश की टीम को टी20 वर्ल्ड कप में खेलने से हाथ धोना पड़ा था। सरकार के दबाव में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप खेलने के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने आखिरी वक्त तक बीसीबी को मनाने की कोशिश की। कई दौर की बातचीत हुई लेकिन बीसीबी अड़ा रहा और नतीजतन उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को विश्व कप में एंट्री मिली। विश्व कप तो खत्म हो गया लेकिन अब जाकर बांग्लादेश में इस मामले में नाटकीय मोड़ आ गया है। बांग्लादेश की नई सरकार ने अब इस बाच की जांच करा रही है कि कहीं ट्वेंटी-ट्वेंटी विश्व कप से टीम का पीछे हटना खेल कूटनीति की नाकामी तो नहीं है।
बांग्लादेश सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब एक दिन पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सरकार से पहले से चल रही एक जांच को बंद करने की गुजारिश की थी।
बांग्लादेश सरकार में युवा और खेल मंत्री अमिनुल हक ने पुष्टि की है कि एक नई जांच समिति बनाई जाएगी जो इस पर फोकस करेगी कि टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने से पीछे हटना कहीं कूटनीतिक नाकामी तो नहीं है। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में विश्व कप के मैचों को खेलने से इनकार कर दिया था। उसने आईसीसी ने अपने मैचों को सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कराने की गुजारिश की थी लेकिन क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया था।
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मामले में जांच का बांग्लादेश सरकार का कदम बीसीबी के लिए एक तगड़ा झटका है। बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के हिस्सा नहीं लेने के फैसले में केंद्रीय भूमिका निभाई थी।
नई जांच के औचित्य को समझाते हुए बांग्लादेश के खेल मंत्री ने ये संकेत दिया कि मंत्रालय ये समझना चाहता है कि क्या विश्व कप नहीं खेलने के फैसले से बचा जा सकता था।
अमिनुल हक ने कहा, 'मैं इन मुद्दों पर पहले ही बोल चुका हूं- हम विश्व कप में क्यों हिस्सा नहीं ले पाए और खेल कूटनीति में हमारी क्या कमियां रही। ये ऐसे मसले हैं जिनकी हमें पूरी तरह जांच करनी चाहिए।'
कब बनेगी नई जांच समिति
हक ने बताया कि जांच समिति ईद के बाद गठित होने की संभावना है और उसका उद्देश्य विश्व कप नहीं खेलने के लिए विवादित फैसले के असल कारणों की पहचान करना है। हक ने कहा, ‘संभवतः ईद के बाद मैं जांच समिति गठित करूंगा...और उसमें जो कुछ मिलेगा, उसके आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।’
हक ने कहा कि खेल कूटनीति को मजबूत करने की जरूरत है। ये संकेत देता है कि नई सरकार को कहीं न कहीं लगता है कि टी20 विश्व कप खेलने से बांग्लादेश का वंचित होना देश की खेल कूटनीति की कमी है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें