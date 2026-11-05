VIDEO: BBL में 'अनूठी' नो बॉल की वजह से टला सुपर ओवर का रोमांच, विकेटकीपर ने कर दिया कांड
विमेंस बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स मैच के दौरान दुर्लभ नो बॉल देखने को मिली। विकेट कीपर की गलती की वजह से सुपर ओवर का रोमांच टल गया। हर कोई इससे हैरान दिखा।
टी20 क्रिकेट में सुपर ओवर होने से मुकाबले में रोमांच का तड़का लगता है। खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस की भी एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे करीबी मुकाबले क्योंकि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जारी विमेंस बिग बैश लीग के दौरान हुए होबार्ट हरिकेन्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स मैच के दौरान भी फैंस को सुपर ओवर का रोमांच देखने को मिल सकता था, मगर विकेटकीपर की एक गलती की वजह से हर किसी के अरमानों पर पानी फिर गया। विकेटकीपर लिजेल ली की गलती 'दुर्लभ' नो बॉल की वजह बनी, जिस वजह से उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं, मैच में क्या-क्या हुआ।
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी होबार्ट हरिकेन्स ने कप्तान निकोला कैरी की फिफ्टी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 154 रन बोर्ड पर लगाए। कैरी ने 43 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 62 रनों की शानदार पारी खेली।
155 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए ओपनर हेली मैथ्यूज ने फिफ्टी लगाई। रेनेगेड्स के लिए मुश्किलें तब बढ़ी जब 101 से 138 रन के बीच उन्होंने 5 विकेट खोए।
मैच ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था कि रेनेगेड्स को आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए था और स्कोर 154 पर बराबर था। डिएंड्रा डॉटिन निकोला कैरी की गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाईं और ली ने स्टंप के पीछे गेंद को कलेक्ट कर लिया। दोनों टीमें सुपर ओवर की तैयारी करती दिख रही थीं, लेकिन जब टीवी रिप्ले में दिखा कि ली ने स्टंप के सामने गेंद को कलेक्ट किया था, तो थर्ड अंपायर ने दखल दिया।
क्या है नो बॉल का नियम
नियम 27.3 के तहत, विकेटकीपर को तब तक पूरी तरह स्ट्राइकर के विकेट के पीछे रहना चाहिए जब तक गेंद बैटर या उनके बैट को न छू ले, विकेट के पास से न निकल जाए, या बैटर रन लेने की कोशिश न करे। इस नियम का कोई भी उल्लंघन होने पर नो-बॉल दी जाती है। इस फैसले से रेनेगेड्स को वह एक्स्ट्रा रन मिल गया और उन्होंने बिना सुपर ओवर के ही जीत दर्ज कर ली। नो बॉल का यह दृश्य मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए काफी निराशाजनक था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें