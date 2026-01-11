Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BBL Steve Smith and Babar Azam Take the Field for Sydney Sixers Babar Azam Struggles for Rhythm
BBL में ओपनर भी बने बाबर आजम लेकिन नहीं चला बल्ला, स्टीव स्मिथ ने दिखाया दम

BBL में ओपनर भी बने बाबर आजम लेकिन नहीं चला बल्ला, स्टीव स्मिथ ने दिखाया दम

संक्षेप:

बिग बैश लीग में रविवार को बाबर आजम एक बार फिर रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। सिडनी सिक्सर्स ने होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ मुकाबले में बाबर आजम को स्टीव स्मिथ के साथ पारी की शुरुआत के लिए भेजा। बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका।

Jan 11, 2026 04:27 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
बिग बैश लीग में रविवार को सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। हालांकि इस मैच में सिडनी सिक्सर्स के सलामी बल्लेबाजों की नई जोड़ी ने सबका ध्यान खींचा। हाल ही में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के साथ पारी की शुरुआत की। हालांकि बाबर आजम पिछले मैचों की तरह इस बार भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। बाबर आजम ने

हरिकेंस के कप्तान बेन मैकडरमट ने टॉस जीतकर सिक्सर्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया।स्मिथ ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर सिंगल लिया और दूसरी गेंद पर ही छक्का जड़कर T20 फॉर्मेट में वापसी का संकेत दिया। स्मिथ ने 16 गेंदों में 19 रन (एक चौका और एक छक्का) बनाए, उनकी स्ट्राइक रेट 118.75 रही। वहीं, बाबर आजम शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखे। उन्होंने 14 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाए, उनकी स्ट्राइक रेट महज 64.29 रही। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने इस सीजन में सिडनी सिक्सर्स के लिए बिग बैश लीग में डेब्यू किया, लेकिन उनका प्रदर्शन अब तक काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। बाबर ने दो अर्धशतक लगाए हैं।

सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच बीबीएल का 31वां मैच लगातार बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। अंक बांटे जाने के बाद हरिकेंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई, जबकि सिक्सर्स टेबल में एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। यह मैच एशेज के बाद बीबीएल में स्टीव स्मिथ की वापसी का प्रतीक था और जब उन्हें पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सिक्सर्स के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए बाबर आजम के साथ साझेदारी की।

हरिकेंस की कसी हुई गेंदबाजी ने ज्यादातर मशहूर बल्लेबाजों को काबू में रखा, जिससे पावरप्ले में सिर्फ 25 रन बने। हालांकि, सिक्सर्स के प्रशंसकों के पास खुश होने के कुछ पल थे, जिसमें दूसरे ओवर में स्मिथ का डीप मिड-विकेट पर छक्का और चौथे ओवर में बाबर का कवर ड्राइव शामिल था। पावरप्ले के बाद खेल का सिर्फ एक और ओवर संभव हो पाया, जिसके बाद एससीजी में लगातार बारिश शुरू हो गई।

