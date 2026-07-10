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भारत में होने जा रहा है BBL का ओपनिंग मैच, डेट और वेन्यू का हुआ ऐलान

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में पहली बार किसी विदेशी लीग का मैच होने जा रहा है। यह लीग ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, जिसका ओपनिंग मैच भारत में होगा। इसके वेन्यू और डेट को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ऐलान किया है।

भारत में होने जा रहा है BBL का ओपनिंग मैच, डेट और वेन्यू का हुआ ऐलान

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत किसी विदेशी लीग मैच की मेजबानी करने जा रहा है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बिग बैश लीग का ओपनिंग मुकाबला भारत में खेला जाना है। इसको लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ऐलान किया है। 12 दिसंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स बीबीएल ओपनिंग मैच की मेजबानी चेन्नई के एमए चिदंबरम मैदान को मिली है। इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में जियोहॉटस्टार पर होगा। यह पहला मौका है जब भारत किसी विदेशी टी20 लीग की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत अपनी टी20 लीग आईपीएल को यूएई और साउथ अफ्रीका जैसी विदेशी सरजमीं पर कराता आया है।

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) को उम्मीद है कि अगर BCCI कोई मैच विदेश में कराता है तो इससे भविष्य में IPL मैच होस्ट करने की नींव रखी जा सकती है।

मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स मुकाबले में चेन्नई का यह मैदान रेनेगेड्स का होम ग्राउंड माना जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार 2 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगा। बता दें, 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट का चौथा दिन होगा। टेस्ट जारी रहा तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए टाइमिंग ओवरलैप का रिस्का हो सकता है।

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यह मैच, जो अभी एक बार का मैच है, शुक्रवार को MCG में एक इवेंट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बानिस और नरेंद्र मोदी शामिल हुए। दोनों सरकारें इस मैच को सुरक्षित करने में शामिल रही हैं, जिसे कुछ हद तक सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया-इंडिया रिलेशंस से मिली ग्रांट से फंड किया गया है, और यह दोनों देशों के बीच लिंक को बढ़ावा देने वाली एक हफ़्ते की एक्टिविटीज़ में से एक है। CA भी फंडिंग देगा लेकिन इवेंट के आस-पास खास कमर्शियल मौकों की तलाश करेगा।

IPL की मेजबानी करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया

बिग बैश लीग्स के एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर एलिस्टेयर डॉबसन ने कहा, "निश्चित रूप से समय-समय पर स्टेट गवर्नमेंट लेवल और वेन्यू लेवल पर, और हमारे कुछ क्लबों में यह सोचने में दिलचस्पी रही है कि यहां IPL गेम लाने से कैसा दिखेगा। IPL का अगला लेवल है, है ना, - और इससे एक कमाल का कनेक्शन बनेगा। हमने मेलबर्न में NFL गेम को लेकर पहले ही हाइप देखी है।

यह जरूरी नहीं कि इस इवेंट या इस इनिशिएटिव से जुड़ा हो, लेकिन सही समय आने पर उन चर्चाओं को करने का मौका, मुझे यकीन है कि हम इसके लिए तैयार होंगे, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में हर कोई होगा, क्योंकि IPL की ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही बहुत बड़ी फॉलोइंग है।"

कब भारत पहुंचेगी BBL टीमें

रेनेगेड्स और स्कॉर्चर्स की टीमें 6 दिसंबर को शेफ़ील्ड शील्ड के छठे राउंड के मैच खत्म होने के तुरंत बाद भारत के लिए उड़ान भरेंगी, जिसका मतलब है कि उस कॉम्पिटिशन में शामिल खिलाड़ियों के पास चेन्नई में ग्राउंड पर तैयारी के लिए लगभग चार दिन होंगे। इसके बाद दोनों टीमों को ऑस्ट्रेलिया लौटने पर अपने दूसरे मैच से पहले लंबा गैप मिलेगा, और अगले हफ़्ते पूरा BBL शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को फैंस के जमावड़े की उम्मीद

चेन्नई का एमए चिदंबरम 35 हजार सीट की क्षमता वाला ग्राउंड है। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उम्मीद लगाए बैठा है कि भारतीय फैंस इस मुकाबले को देखने आएंगे और हाउज फुल रहेगा।

टिकट की कीमतें आने वाले हफ्तों में कन्फर्म की जाएंगी। इस साल के आखिर में जब तक टीम पूरी नहीं हो जाती, तब तक हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट पता नहीं चलेगी, लेकिन स्कॉर्चर्स में ऑस्ट्रेलिया T20I कप्तान मिचेल मार्श और ऑलराउंडर कूपर कोनोली शामिल हो सकते हैं। अगर वे टेस्ट ड्यूटी पर नहीं हैं तो वे जोश इंग्लिस और झाई रिचर्डसन को भी शामिल कर सकते हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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