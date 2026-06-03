BBL से आई बड़ी खबर, दो टीमों का होने वाला है मर्जर; जानिए क्या है वजह
बिग बैश लीग यानी बीबीएल की दो टीमों का मर्जर होने की खबर सामने आई है। मेलबर्न बेस्ड स्टार्स और रेनेगेड्स टीम मर्ज होंगी। इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है। दोनों टीमों को एक ही स्टेट चलाती थी।
ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली टी20 लीग बिग बैश लीग यानी बीबीएल को भारत लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीबीएल की दो टीमें मर्ज होने जा रही हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स आने वाले सीजन से पहले मर्ज हो सकती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस लीग की हालत इस समय उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि, इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है कि क्यों दो टीमें मर्ज होने वाली हैं।
7 क्रिकेट की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मेलबर्न बेस्ड दोनों टीमें स्टार्स और रेनेगेड्स आपस में मर्ज हो सकती हैं। ऐसा समझा जाता है कि क्रिकेट विक्टोरिया अपनी ऊर्जा मेलबर्न स्थित एक ‘सुपर’ टीम पर केंद्रित करने के लिए राज्य की दूसरी बीबीएल फ्रेंचाइजी को बेच रहा है। यह खबर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के BBL को प्राइवेट करने के बड़े कदम के एक महीने से भी कम समय बाद आई है।
अगर दोनों टीमों के मर्ज होने की पुष्टि हो जाती है, तो इसका मतलब होगा कि अगली समर सीजन में BBL 16 में क्रिकेट विक्टोरिया के सपोर्ट वाली सिर्फ एक मेलबर्न फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में खेलेगी। नए कलर्स और नए नाम के साथ मेलबर्न की टीम अगले बीबीएल में खेलेगी। नए नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि टूर्नामेंट में अभी लंबा समय बाकी है। आमतौर पर दिसंबर-जनवरी के आसपास ये टूर्नामेंट खेला जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिग बैश लीग में अभी भी 10 टीमें होंगी, लेकिन नई टीम किस शहर में बेस्ड होगी और उसे कौन खरीदने वाला है? इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि जरूर कर दी है कि 2026/27 का सीजन भारत के चेन्नई में शुरू होगा। हालांकि, एक ही मैच भारत में होने की संभावना है।
वैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया के पास पहले दो फ्रेंचाइजी थीं, जबकि मनुका ओवल कैनबरा का नई टीम का नया होम हो सकता है। इसके अलावा गोल्ड कोस्ट का कैरारा भी एक नया विकल्प नई बीबीएल टीम के लिए है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन चैनल 7 ने दावा किया है कि मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स का मर्जर हो चुका है। दुनिया की कोई भी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के आसपास नहीं है, चाहे बात पैसों से संबंधित हो या फिर व्यूअरशिप से संबंधित।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट