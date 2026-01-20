दोनों ने किस किया और…स्टीव स्मिथ की इस हरकत से 2 दिन नाराज रहे बाबर आजम, SS कप्तान का खुलासा

Cricket Logo
स्टीव स्मिथ ने हाल ही में बीबीएल मैच के दौरान बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज काफी नाराज नजर आया। कप्तान हेनरिक्स ने अब इस बारे में बात की है।

Jan 20, 2026 07:29 pm IST
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया था। दोनों सिडनी सिक्सर्स के लिए ओपनिंग करने उतरे थे। स्मिथ की इस हरकत ने पाकिस्तानी क्रिकेटर का पारा हाई कर दिया। उन्होंने आउट होने के बाद गुस्से में बाउंड्री रोप पर बल्ला मारा था। सिडनी सिक्सर्स के कप्तान मोइसेस हेनरिक्स ने अब बाबर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बाबर दो दिन तक नाराज रहे। हालांकि, उन्होंने बताया कि दोनों में सुलह हो चुकी है। हेनरिक्स को लगता है कि ऐसा दो देशों में खेले जाने वाले क्रिकेट के कल्चर में अंतर के कारण हुआ।

हेनरिक्स ने रविवार (20 जनवरी) को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ क्वालीफायर के दौरान फॉक्स क्रिकेट से कहा, "मामला शांत होने में दो दिन लगे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि यह एक-दूसरे के कल्चर को लेकर थोड़ी गलतफहमी है। यह हमारे कल्चर में बहुत आम बात है, और शायद बाबर को इसकी आदत नहीं थी और वह ठीक से समझ नहीं पाए। एक बार जब उन्हें यह समझाया गया तो सबकुछ ठीक हो गया।" कप्तान ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, ''दोनों ने किस किया और एक-दूसरे से सुलह कर ली। दोनों में फिर से दोस्ताना माहौल हो गया है।" हेनरिक्स ने यह भी बताया कि उन्होंने और सिक्सर्स के कोच ग्रेग शिपर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज से बात करने की पहल की, जो परेशान थे।

हेनरिक्स ने कहा, ''हम हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। हम साफ देख सकते थे कि मैदान पर जो हुआ उससे वह काफी परेशान थे। ऐसे में हमें यह समझने की जरूरत थी कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। एक बार जब हम इसकी तह तक पहुंच गए तो सब ठीक हो गया।" इससे पहले स्मिथ ने कहा था कि उनकी बाबर से बात हुई और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। स्मिथ ने ब्रिसबेन हीट मैच से पहले कहा था, "वह अच्छा है, हमने पहले बात की थी। मुझे लगा कि उसने उस रात बहुत अच्छी बैटिंग की, हमारी अच्छी पार्टनरशिप हुई और हमने रन बनाए।"

सिडनी सिक्सर्स को बीबीएल के पहले क्वालीफायर में पर्थ स्कॉर्चर्स के हाथों 48 रनों से शिकस्त मिली। स्कॉर्चर्स ने 147/9 का स्कोर बनाने के बाद सिडनी को 15 ओवर में 99 रनों पर ढेर कर दिय। ओपनर स्मिथ ने 24 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, जिसमें दो चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं। वहीं, बाबर आजम का खाता नहीं खुला। स्कॉर्चर्स के लिए महली बियर्डमैन ने तीन जबकि कूपर कोनोली और डेविड पेन ने दो-दो विकेट लिए। स्कॉर्चर्स ने फाइनल का टिकट कटा लिया है।

