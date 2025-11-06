ऑस्ट्रेलिया में फैंस के लिए बनाया गया खास नियम, मैच की बॉल को घर ले जा सकते हैं फैंस; ये है शर्त
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट फैंस के लिए बिग बैश लीग के मेंस और वुमेंस एडिशन के लिए खास नियम बनाया गया है। अगर फैंस ने गेंद को कैच किया या पकड़ा तो वे उस बॉल को घर ले जा सकते हैं। इसमें एक शर्त जरूर है।
क्रिकेट फैंस मोटी रकम देकर मैच की टिकट खरीदते हैं। वे सिर्फ स्टेडियम में बैठकर मैच का लुत्फ उठाते हैं। फ्री में उनको सिर्फ पानी पीने को मिलता है। क्रिकेट फैंस कुछ भी स्टेडियम से लेकर नहीं आ सकते और मैच से जुड़ी चीजें तो वे किसी भी कीमत पर नहीं ला सकते, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अब एक खास नियम क्रिकेट फैंस के लिए लागू करने का फैसला किया है, जिसमें क्रिकेट फैंस को करीब 20 हजार की कीमत वाली बॉल फ्री में घर लाने के लिए मिल सकती है। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है, उसके बारे में जान लीजिए।
दरअसल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के मेंस एंड वुमेंस एडिशन के लिए एक स्पेशल रूल लाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि अगर बीबीएल और डब्ल्यूबीबीएल के मैच की किसी भी पारी में पहले ओवर में अगर गेंद फैंस के पास जाती है और जो फैन उसे पकड़ता है, वह गेंद को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकता है। फैन चाहे गेंद को कैच पकड़े या फिर चौका या छक्का जाने पर गेंद उसके पास जाए तो उस गेंद को वह अपने साथ लेकर जा सकता है। अभी तक नियम ये था कि फैन्स को गेंद वापसी करनी होती थी, लेकिन बीबीएल और डब्ल्यूबीबीएल में पहले ओवर में अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पहले ओवर के लिए ये रूल क्यों है तो इसका जवाब है कि उस समय गेंद नई होती है। अगर उसके बाद के ओवर में गेंद को फैन्स लेंगे तो फिर नई गेंद लाई जाएगी, जिससे सामने टीम को फायदा या नुकसान हो सकता है, क्योंकि नई गेंद आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर 10वें ओवर पुरानी गेंद वापसी नहीं मिलेगी तो फिर 10 ओवर पुरानी गेंद आसानी से नहीं मिलेगी। इसी से बचने के लिए सिर्फ पहले ओवर के लिए ये नियम लागू किया है।
20 हजार है बॉल की कीमत
बीबीएल या अन्य किसी प्रीमियर व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में जिस गेंद का इस्तेमाल होता है वह कूकाबुर्रा की गेंद होती है। कूकाबुर्रा की व्हाइट बॉल की कीमत करीब 20 हजार रुपये है। किसी भी मैच की पहली पारी में अगर किसी फैन को वह गेंद मिल गई तो उसकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसको 20 हजार रुपये की बॉल फ्री में मिल जाएगी, जो एक गेंद से लेकर 6 गेंद पुरानी हो सकती है, क्योंकि ओवर में 6 ही गेंद होती हैं।