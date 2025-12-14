Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़bbl 2025 26 Babar Azam Falls Flat Pakistan Star Out for Just 2 on Disappointing Sydney Sixers Debut
बिग बैश लीग में भी फेल हुए पाकिस्तान के 'किंग' बाबर आजम, सस्ते में लौटे पवेलियन

बिग बैश लीग में भी फेल हुए पाकिस्तान के 'किंग' बाबर आजम, सस्ते में लौटे पवेलियन

संक्षेप:

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का बिग बैश लीग 2025-26 में डेब्यू बहुत ही निराशाजनक रहा। सिडनी सिक्सर्स की ओर से पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेलते हुए बाबर आजम दो रन ही बना सके।

Dec 14, 2025 05:52 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के लिए बिग बैश लीग की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलने उतरे बाबर आजम बीबीएल डेब्यू मैच में सस्ते में पवेलियन लौट गए। बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ हुए मुकाबले में बाबर आजम से ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद करने वाले फैंस को करारा झटका लगा। पाकिस्तान के ये स्टार बल्लेबाज सिर्फ पांच गेंद ही खेल सका।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को पर्थ स्टेडियम में सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच हुआ यह मुकाबला बारिश के कारण 11-11 ओवर का कर दिया गया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी सिक्सर्स के लिए, सबकी निगाहें बाबर आजम पर थीं, जिन्हें टीम ने इस सीजन के लिए ड्राफ्ट में चुना था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने मुश्किल परिस्थितियों में सिर्फ 5 गेंदें खेलीं और दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

read moreये भी पढ़ें:
2025 में किसने बनाए सबसे ज्यादा वनडे रन? लिस्ट में कोहली से आगे पाकिस्तानी

कम ओवर का मुकाबला होने के कारण सिडनी सिक्सर्स को तेज शुरुआत की जरूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सलामी बल्लेबाज डेनियल ह्यूज बिना खाता खोले आउट हुए, जिसके बाद बाबर आजम भी तीसरे ओवर में आउट हो गए। महज 15 रन पर दो विकेट गंवा देने से टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। फैंस को बाबर आजम से अच्छी पारी की उम्मीद थी लेकिन पहले ही मैच में उनका फ्लॉप शो रहा। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई पिचों और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अब और समय चाहिए होगा।

बाबर आजम के साथी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से बिग बैश में खेल रहे हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के अन्य खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |