बिग बैश लीग में भी फेल हुए पाकिस्तान के 'किंग' बाबर आजम, सस्ते में लौटे पवेलियन
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का बिग बैश लीग 2025-26 में डेब्यू बहुत ही निराशाजनक रहा। सिडनी सिक्सर्स की ओर से पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेलते हुए बाबर आजम दो रन ही बना सके।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के लिए बिग बैश लीग की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलने उतरे बाबर आजम बीबीएल डेब्यू मैच में सस्ते में पवेलियन लौट गए। बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ हुए मुकाबले में बाबर आजम से ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद करने वाले फैंस को करारा झटका लगा। पाकिस्तान के ये स्टार बल्लेबाज सिर्फ पांच गेंद ही खेल सका।
रविवार को पर्थ स्टेडियम में सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच हुआ यह मुकाबला बारिश के कारण 11-11 ओवर का कर दिया गया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी सिक्सर्स के लिए, सबकी निगाहें बाबर आजम पर थीं, जिन्हें टीम ने इस सीजन के लिए ड्राफ्ट में चुना था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने मुश्किल परिस्थितियों में सिर्फ 5 गेंदें खेलीं और दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
कम ओवर का मुकाबला होने के कारण सिडनी सिक्सर्स को तेज शुरुआत की जरूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सलामी बल्लेबाज डेनियल ह्यूज बिना खाता खोले आउट हुए, जिसके बाद बाबर आजम भी तीसरे ओवर में आउट हो गए। महज 15 रन पर दो विकेट गंवा देने से टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। फैंस को बाबर आजम से अच्छी पारी की उम्मीद थी लेकिन पहले ही मैच में उनका फ्लॉप शो रहा। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई पिचों और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अब और समय चाहिए होगा।
बाबर आजम के साथी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से बिग बैश में खेल रहे हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के अन्य खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे।