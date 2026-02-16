होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
कोलंबो में बल्लेबाजी आसान नहीं थी इसलिए ये ईशान किशन की बेहतरीन पारी: अक्षर पटेल

Feb 16, 2026 11:38 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
भारतीय टीम के उपकप्तान और ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई ईशान किशन की 77 रन की पारी को उनकी बेहतरीन पारियों में से एक बताया है। पटेल ने कहा कि जिस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, वहां ईशान ने ऐसी पारी खेली जो उनके आत्मविश्वास का स्तर बताता है।

अक्षर पटेल ने स्वीकार किया है कि भारत और उसके चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान अतिरिक्त दबाव होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि खिलाड़ी दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता को लेकर बाहर हो रही चर्चाओं पर गौर न करके शांतचित होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं।

इन दोनों देशों के बीच रविवार को कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त देकर टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण में प्रवेश कर लिया।

अक्षर ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हां, दबाव तो होता है। आपके आस-पास के लोग, आपका परिवार या दोस्त इसके बारे में आपसे बात करते हैं। इसलिए हां, एक आम मैच की तुलना में थोड़ा अधिक दबाव होता है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘पेशेवर क्रिकेटर होने के कारण हम केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम प्रतिद्वंद्विता के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और न ही इसकी वजह से खुद पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।’

अक्षर ने कहा, ‘हम उसे एक अन्य टीम के रूप में ही देखते हैं। हम आपस की प्रतिद्वंद्विताओं आदि के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए, जब भी मैं (पाकिस्तान के खिलाफ) खेलता हूं तो मैं इसे एक अन्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक मैच के रूप में लेता हूं।’

ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रन बनाकर भारत को सात विकेट पर 175 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया और अक्षर ने इस सलामी बल्लेबाज की जमकर सराहना की।

उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यह बेहतरीन पारियों में से एक थी, क्योंकि यहां की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था। गेंद स्पिन हो रही थी, कुछ गेंदें सीधी जा रही थीं, इसलिए यह आसान नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि घरेलू क्रिकेट में उसका जो फॉर्म रहा है, उसने उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में भी बरकरार रखा और फिर आखिरी मैच में भी अर्धशतक बनाया।’

अक्षर ने कहा, ‘जब आपका आत्मविश्वास ऊंचा होता है तो आप अपने बारे में या विकेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। आत्मविश्वास के साथ-साथ कौशल भी जरूरी है। उसने अपने सारे शॉट एक ही जगह पर नहीं मारे, बल्कि कवर और स्लिप के ऊपर से भी शॉट खेले।’

अक्षर ने कहा कि भारतीय टीम बाहर की बातों की बजाय अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘हम अपनी क्षमता अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यह बाहरी चर्चा है (भारत की बल्लेबाजी बनाम पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी)। हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हम सिर्फ अपनी रणनीति पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर हमें पहले गेंदबाजी करनी है या फिर बाद में गेंदबाजी करनी है तो हमें क्या करना है और विकेट कैसा है। हम केवल इन्हीं बातों पर ध्यान दे रहे हैं।’

