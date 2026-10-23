बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने चेताया, कहा- वैभव सूर्यवंशी को लेकर बना हाइप उनके या टीम के लिए अच्छा नहीं

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक अद्भुत प्रतिभा हैं लेकिन उनको लेकर बना हुआ हाइप उनके या टीम के लिए अच्छा नहीं है।

भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर बना हुआ हाइप उनके और टीम के लिए अच्छा नहीं है। पहले टी-20 में ईशान किशन को जांघ के पास की मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण, शनिवार को सूर्यवंशी के खेलने की संभावना है। कोटक इस बात को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 15 वर्षीय सूर्यवंशी को लेकर जो चर्चा (हाइप) हो रही है, उससे न तो उन्हें और न ही बाकी खिलाड़ियों को कोई मदद मिली है।

सोशल मीडिया पर भी उन्हें पसंद किया जाता है न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 से पहले भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा, “वह अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन टीम प्रबंधन में हर कोई उनका बहुत ख्याल रखता है, मैं निष्पक्ष होकर देखता हूं और हर कोई उन्हें पसंद करता है। सोशल मीडिया पर भी उन्हें पसंद किया जाता है और टीम में भी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, आप प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं कर सकते। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं और मुझे यकीन है कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इसलिए, जब उन्हें मौके मिलेंगे और वह टीम में पूरी तरह सेट हो जाएंगे, तो वह बहुत कुछ सीखेंगे।”

कोटक ने कहा, "मुझे लगा कि शुरुआत में काफी चर्चा थी कि 'उसे खेलना ही चाहिए'। मुझे सच में लगा कि यह उस खिलाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं था। वह अभी सिर्फ 15-16 साल का लड़का है, और हर कोई कह रहा है कि 'उसे खेलना चाहिए', 'उसे टीम में नहीं लिया जा रहा है' वगैरह। वह अभी बहुत छोटा है। यह ऐसी चीज है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन यह दुख की बात है। और यह उन दूसरे सलामी बल्लेबाजों के लिए भी दुख की बात है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि 'वह (दूसरा खिलाड़ी) क्यों खेल रहा है'।"

वैभव सूर्यवंशी काफी समझदार हो गया है भारत ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और किशन को टॉप तीन बल्लेबाजों के रूप में प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, “अब वह काफी समझदार हो गया है। वह समझ गया है कि संजू अच्छा खेल रहे हैं या अभिषेक अच्छा खेल रहे हैं तो उन्हें टीम से कैसे बाहर किया जा सकता है। मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह भरा हुआ है। हर कोई यह बात समझता है, लेकिन जाहिर है कि वह भी खेलना चाहता है। अगर मैं उसकी जगह होता, तो मैं भी यही चाहता। लेकिन वह एक सीधा-सादा लड़का है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई शिकायत की हो या वह निराश दिखा हो। देखिए, गेंद को जोर से हिट करने की क्षमता एक अलग बात है, और इस स्तर पर रोजाना रहकर जो चीजें आप सीखते हैं, वह बिल्कुल अलग बात है। वह यह सब सीख जाएगा। यह उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।”