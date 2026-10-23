बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने चेताया, कहा- वैभव सूर्यवंशी को लेकर बना हाइप उनके या टीम के लिए अच्छा नहीं
बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक अद्भुत प्रतिभा हैं लेकिन उनको लेकर बना हुआ हाइप उनके या टीम के लिए अच्छा नहीं है।
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर बना हुआ हाइप उनके और टीम के लिए अच्छा नहीं है। पहले टी-20 में ईशान किशन को जांघ के पास की मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण, शनिवार को सूर्यवंशी के खेलने की संभावना है। कोटक इस बात को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 15 वर्षीय सूर्यवंशी को लेकर जो चर्चा (हाइप) हो रही है, उससे न तो उन्हें और न ही बाकी खिलाड़ियों को कोई मदद मिली है।
सोशल मीडिया पर भी उन्हें पसंद किया जाता है
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 से पहले भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा, “वह अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन टीम प्रबंधन में हर कोई उनका बहुत ख्याल रखता है, मैं निष्पक्ष होकर देखता हूं और हर कोई उन्हें पसंद करता है। सोशल मीडिया पर भी उन्हें पसंद किया जाता है और टीम में भी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, आप प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं कर सकते। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं और मुझे यकीन है कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इसलिए, जब उन्हें मौके मिलेंगे और वह टीम में पूरी तरह सेट हो जाएंगे, तो वह बहुत कुछ सीखेंगे।”
कोटक ने कहा, "मुझे लगा कि शुरुआत में काफी चर्चा थी कि 'उसे खेलना ही चाहिए'। मुझे सच में लगा कि यह उस खिलाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं था। वह अभी सिर्फ 15-16 साल का लड़का है, और हर कोई कह रहा है कि 'उसे खेलना चाहिए', 'उसे टीम में नहीं लिया जा रहा है' वगैरह। वह अभी बहुत छोटा है। यह ऐसी चीज है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन यह दुख की बात है। और यह उन दूसरे सलामी बल्लेबाजों के लिए भी दुख की बात है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि 'वह (दूसरा खिलाड़ी) क्यों खेल रहा है'।"
वैभव सूर्यवंशी काफी समझदार हो गया है
भारत ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और किशन को टॉप तीन बल्लेबाजों के रूप में प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, “अब वह काफी समझदार हो गया है। वह समझ गया है कि संजू अच्छा खेल रहे हैं या अभिषेक अच्छा खेल रहे हैं तो उन्हें टीम से कैसे बाहर किया जा सकता है। मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह भरा हुआ है। हर कोई यह बात समझता है, लेकिन जाहिर है कि वह भी खेलना चाहता है। अगर मैं उसकी जगह होता, तो मैं भी यही चाहता। लेकिन वह एक सीधा-सादा लड़का है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई शिकायत की हो या वह निराश दिखा हो। देखिए, गेंद को जोर से हिट करने की क्षमता एक अलग बात है, और इस स्तर पर रोजाना रहकर जो चीजें आप सीखते हैं, वह बिल्कुल अलग बात है। वह यह सब सीख जाएगा। यह उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।”
उन्होंने कहा, " मैंने उनसे आमतौर पर इस बारे में बात की है कि जब गेंद स्विंग या मूव कर रही हो, तो कौन से शॉट्स खेलने चाहिए। लेकिन जब तक कोई बहुत बड़ी वजह न हो, मैं उनके खेलने के इरादे या उनके अप्रोच में कोई बदलाव नहीं करूंगा। उनमें इतनी काबिलियत है कि उन्हें शायद ही कभी संघर्ष करना पड़ता है। वे बस यह तय करते हैं कि कौन सा शॉट खेलना है। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो गेंद की मेरिट के हिसाब से शॉट चुनते हैं। वहीं कुछ ऐसे बल्लेबाज भी होते हैं जो गेंद कैसी भी हो, अपना शॉट पहले ही तय कर लेते हैं और उसे खेल देते हैं। वैभव इसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे गेंदबाजों पर हावी रहते हैं। अगर मुझे लगता है कि वे किसी खास गेंद पर कुछ अलग कर सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हां, वे वाकई एक अद्भुत प्रतिभा हैं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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