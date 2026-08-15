केएल राहुल की फिटनेस को लेकर कोच सितांशु कोटक ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए खेलेंगे या नहीं?
बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि केएल राहुल दिन के आखिरी में ठीक हो गए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दूसरे दिन राहुल खेलने के लिए तैयार होंगे।
भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल को शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान कई बार क्रैम्प आने की वजह से मैदान से बाहर जाना पड़ा और फिर वह वापस नहीं लौटे। उपकप्तान केएल राहुल को 77 रन के स्कोर पर रिटायर होना पड़ा। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बताया कि बेंगलुरु के इस बल्लेबाज को मांसपेशियों में खिंचाव हो रही था। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह दूसरे दिन मौका आने पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। राहुल अच्छे शॉट खेल रहे थे और देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी भी की। देवदत्त ने पहले दिन ही शतक जड़ दिया है और 131 रन बनाकर नाबाद हैं।
उम्मीद है कल खेलने के लिए तैयार होगा
उन्होंने कहा, ''केएल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि उसे सिर्फ मासंपेशियों में खिंचाव हो रहा था। दिन के अंत तक वह ठीक था। जब आपको खिंचाव होने लगता है तो यह 'हैमस्ट्रिंग', ग्रोइन या हाथ में भी हो सकता है।''? कोटक ने कहा, ''लेकिन इस समय वह बिल्कुल ठीक दिख रहा है। इसलिए उम्मीद है कि वह कल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। ''
वह राहुल की बल्लेबाजी में मौजूद लचीलेपन से भी काफी खुश नजर आए। राहुल सीमित ओवरों के क्रिकेट में निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''वह ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब वह वनडे खेलते हैं, जैसा कि आपने देखा है, तो नंबर छह या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। जब आप एक अनुभवी बल्लेबाज होते हैं और किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने तथा टीम की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं तो यह एक शानदार खिलाड़ी होने का सबूत है। ‘’
राहुल लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं
उन्होंने कहा, ''वह टीम के लिए बहुत उपयोगी खिलाड़ी हैं। लाल गेंद के क्रिकेट में वह पारी का आगाज करते हैं और वनडे में जहां जरूरत होती है, वहां बल्लेबाजी करते हैं। जिस तरह वह अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह काफी जिम्मेदारी ले रहे हैं, साझेदारियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है। वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। ''
गॉल की पिच पर पहले दिन बल्लेबाजों को काफी मदद मिली। कोटक का मानना है कि आने वाले दिनों में पिच स्पिनरों के लिए अधिक मददगार हो सकती है। उन्होंने कहा, ''पिच थोड़ी सूखी तरफ है और फिलहाल यह पूरी तरह बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट है। आम तौर पर गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आती है और ज्यादा स्पिन नहीं होती। हमारे लिए दो विकेट पर 288 रन का स्कोर अच्छा संकेत है। ‘’ कोटक ने कहा, ''लेकिन यह सिर्फ एक दिन है और हमारे लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। हमें कल भी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि पिच में दरार पड़ेगी। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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