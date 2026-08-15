केएल राहुल की फिटनेस को लेकर कोच सितांशु कोटक ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए खेलेंगे या नहीं?

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि केएल राहुल दिन के आखिरी में ठीक हो गए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दूसरे दिन राहुल खेलने के लिए तैयार होंगे।

भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल को शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान कई बार क्रैम्प आने की वजह से मैदान से बाहर जाना पड़ा और फिर वह वापस नहीं लौटे। उपकप्तान केएल राहुल को 77 रन के स्कोर पर रिटायर होना पड़ा। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बताया कि बेंगलुरु के इस बल्लेबाज को मांसपेशियों में खिंचाव हो रही था। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह दूसरे दिन मौका आने पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। राहुल अच्छे शॉट खेल रहे थे और देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी भी की। देवदत्त ने पहले दिन ही शतक जड़ दिया है और 131 रन बनाकर नाबाद हैं।

उम्मीद है कल खेलने के लिए तैयार होगा उन्होंने कहा, ''केएल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि उसे सिर्फ मासंपेशियों में खिंचाव हो रहा था। दिन के अंत तक वह ठीक था। जब आपको खिंचाव होने लगता है तो यह 'हैमस्ट्रिंग', ग्रोइन या हाथ में भी हो सकता है।''? कोटक ने कहा, ''लेकिन इस समय वह बिल्कुल ठीक दिख रहा है। इसलिए उम्मीद है कि वह कल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। ''

वह राहुल की बल्लेबाजी में मौजूद लचीलेपन से भी काफी खुश नजर आए। राहुल सीमित ओवरों के क्रिकेट में निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''वह ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब वह वनडे खेलते हैं, जैसा कि आपने देखा है, तो नंबर छह या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। जब आप एक अनुभवी बल्लेबाज होते हैं और किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने तथा टीम की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं तो यह एक शानदार खिलाड़ी होने का सबूत है। ‘’

राहुल लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं उन्होंने कहा, ''वह टीम के लिए बहुत उपयोगी खिलाड़ी हैं। लाल गेंद के क्रिकेट में वह पारी का आगाज करते हैं और वनडे में जहां जरूरत होती है, वहां बल्लेबाजी करते हैं। जिस तरह वह अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह काफी जिम्मेदारी ले रहे हैं, साझेदारियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है। वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। ''