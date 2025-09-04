वर्ल्ड कप से पहले भारत को लगा झटका, स्टार खिलाड़ी यास्तिका भाटिया हुईं चोटिल; उमा को मिली जगह

महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए उमा छेत्री को भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया की जगह शामिल किया है। विशाखापट्टनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान यास्तिका भाटिया के बाएं घुटने में चोट लग गई।

बीसीसीआई ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम यास्तिका भाटिया की प्रगति पर नजर रख रही है और टीम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती है। ’’ सीनियर टीम में उमा छेत्री के शामिल होने का मतलब है कि वह अब विश्व कप अभ्यास मैच में भारत ए के लिए नहीं खेल पाएंगी।

बयान में आगे कहा गया, ‘‘उमा छेत्री अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। वह अब भारत ए टीम का हिस्सा नहीं होंगी जिसे विश्व कप में एक अभ्यास मैच में हिस्सा लेना है। ’’

असम की उमा छेत्री का अब तक खेले गए सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बल्लेबाजी के लिहाज से रिकॉर्ड काफी खराब है। उन्होंने चार पारियों में केवल 37 रन बनाए हैं जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 24 रन रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 90 से भी कम का रहा है। उन्होंने अपनी चार पारियों में एक भी छक्का नहीं लगाया है।