batter Uma Chetry replaces injured Yastika Bhatia in Team India squad for Australia ODIs ICC Womens World Cup वर्ल्ड कप से पहले भारत को लगा झटका, स्टार खिलाड़ी यास्तिका भाटिया हुईं चोटिल; उमा को मिली जगह, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़batter Uma Chetry replaces injured Yastika Bhatia in Team India squad for Australia ODIs ICC Womens World Cup

वर्ल्ड कप से पहले भारत को लगा झटका, स्टार खिलाड़ी यास्तिका भाटिया हुईं चोटिल; उमा को मिली जगह

महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए उमा छेत्री को भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया की जगह शामिल किया है। विशाखापट्टनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान यास्तिका भाटिया के बाएं घुटने में चोट लग गई।

Himanshu Singh BhashaThu, 4 Sep 2025 10:07 PM
share Share
Follow Us on
वर्ल्ड कप से पहले भारत को लगा झटका, स्टार खिलाड़ी यास्तिका भाटिया हुईं चोटिल; उमा को मिली जगह

यास्तिका भाटिया के घुटने की चोट के कारण बाहर होने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज उमा छेत्री को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज और महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। बीसीसीआई ने गुरुवार को बताया कि भाटिया को विशाखापत्तनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान बाएं घुटने में चोट लग गई।

बीसीसीआई ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम यास्तिका भाटिया की प्रगति पर नजर रख रही है और टीम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती है। ’’ सीनियर टीम में उमा छेत्री के शामिल होने का मतलब है कि वह अब विश्व कप अभ्यास मैच में भारत ए के लिए नहीं खेल पाएंगी।

बयान में आगे कहा गया, ‘‘उमा छेत्री अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। वह अब भारत ए टीम का हिस्सा नहीं होंगी जिसे विश्व कप में एक अभ्यास मैच में हिस्सा लेना है। ’’

ये भी पढ़ें:100 रुपये में देख सकेंगे विश्व कप मैच, ओपनिंग सेरेमनी में श्रेया करेंगी परफॉर्म

असम की उमा छेत्री का अब तक खेले गए सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बल्लेबाजी के लिहाज से रिकॉर्ड काफी खराब है। उन्होंने चार पारियों में केवल 37 रन बनाए हैं जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 24 रन रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 90 से भी कम का रहा है। उन्होंने अपनी चार पारियों में एक भी छक्का नहीं लगाया है।

भारत 14 सितंबर से मुल्लांपुर में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। इसके बाद भारतीय महिला टीम बेंगलुरु में दो विश्व कप अभ्यास मैच खेलेगी और फिर 30 सितंबर को गुवाहाटी में टूर्नामेंट के पहले मैच में सह मेजबान श्रीलंका का सामना करेगी।

Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |