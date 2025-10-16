Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़batter Ishan Kishan reveals ambition after smash blistering ton in Ranji Trophy against Tamil Nadu

शतक लगाने वाले ईशान किशन ने बताया उनका अगला टारगेट, इन चीजों पर कर रहे काम

संक्षेप: ईशान किशन ने कहा है कि इस बार उनका टारगेट क्रीज पर टिके रहना है। तमिलनाडु के खिलाफ मुकाबले के दौरान किशन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में नौवां शतक जड़ा।

Thu, 16 Oct 2025 03:13 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on
शतक लगाने वाले ईशान किशन ने बताया उनका अगला टारगेट, इन चीजों पर कर रहे काम

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन फिलहाल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें जो भी मौका मिले, वह उसका आनंद लें, चाहे वह किसी भी स्तर का मैच हो। वह फिलहाल रणजी ट्रॉफी 2025-26 में झारखंड की कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने कोयंबटूर की हरी पिच पर तमिलनाडु के खिलाफ संघर्षपूर्ण शतक लगाकर शानदार शुरुआत की है। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका नौवां शतक है। उन्होंने झारखंड के शीर्ष क्रम के लड़खड़ाने के बाद पारी को संभाला। किशन ने कहा है कि इस बार उनका एकमात्र लक्ष्य क्रीज पर टिके रहना है।

किशन पहले दिन 183 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने साहिल राज के साथ सातवें विकेट के लिए 150 रन की नाबाद साझेदारी की। उन्होंने दिन के खेल के बाद कहा, "इस स्तर पर मुझे बहुत समझदारी से खेलना होगा। आपको रणजी ट्रॉफ़ी के महत्व को समझना होगा। जब आप बड़ी टीमों के ख़िलाफ खेलते हैं तो इन मैचों का महत्व समझना जरूरी है।"

किशन नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने आए, जब लंच के बाद 79 रन पर तीन विकेट खोकर झारखंड मुश्किल में था। उन्होंने अगले दो सत्र तक टिककर बल्लेबाजी की और ज्यादातर समय बड़े शॉट्स से परहेज किया। उनकी पारी में सिर्भ दो छक्के थे, जो यह दिखाता है कि उन्होंने कितनी संयम से खेला।

उन्होंने कहा, "आप अपने करियर की शुरुआत में बहुत गलतियां करते हैं और बाद में समझ आता है कि अनुभव का असली मतलब क्या है। आपको क्रीज पर टिकना होता है, तभी आप मैच बदल सकते हैं। "जब बाएं हाथ का स्पिनर गेंदबाजी कर रहा था, तब मैं हवा की दिशा देख रहा था। मैं उस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन स्कोरबोर्ड पर छह विकेट गिर चुके थे, इसलिए मुझे सही नहीं लगा। मैंने ऐसा एक बार ईरानी कप में किया था और अब रणजी ट्रॉफी में कर रहा हूं, जहां मैं टीम का सबसे अनुभवी और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हूं। मेरा काम था कि हम दिन के अंत तक बल्लेबाजी करते रहें।"

"मैं वास्तव में छक्के लगाना चाहता था, लेकिन परिस्थिति की मांग कुछ और थी। यह अनुभव से आता है। जब आप काफी मैच खेल लेते हैं, तो समझ आता है कि कभी-कभी एक-एक रन छक्कों से ज्यादा अहम होते हैं और धीरे-धीरे आपका नजरिया बदलता है। एक साझेदारी बनाना जरूरी था ताकि उनके गेंदबाज थक जाएं।"

किशन का सीजन से पहले का समय काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने नॉटिंघमशायर के साथ एक छोटे से काउंटी स्टिंट की दो पारियों में 77 और 87 रन बनाए। वह ऋषभ पंत की चोट के बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ ओवल में होने वाले पांचवें टेस्ट के लिए भारतीय टीम में कवर के तौर पर शामिल होने की दौड़ में भी थे।

ये भी पढ़ें:पर्थ में रोहित हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि, सचिन-धोनी के क्लब में होगी एंट्री

हालांकि किशन को इस दौरान इंग्लैंड में एक एक्सीडेंट के कारण चोट लग गई। इसके बाद तमिलनाडु के एन जगदीशन को पंत की जगह टीम में शामिल किया गया, जबकि ध्रुव जुरेल पहली पसंद के रूप में एकादश में चुने गए। पूरी तरह फिट होने के बाद किशन ने इसी महीने ईरानी कप मैच भी खेला था।

उन्होंने कहा, "जब भी मैं किसी लक्ष्य के साथ जाता हूं, मैं बहुत खराब खेलता हूं। मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, जो जरूरी नहीं होता। इसलिए इस सीजन कोई लक्ष्य नहीं रखना है, बस बल्लेबाजी करते रहना है। अगर आप क्रीज पर हैं, तो जितने रन चाहिए उतने खुद आ जाएंगे। यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Ishan Kishan Ranji Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |