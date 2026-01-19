Cricket Logo
नंबर 1 से नंबर 11 तक: किस बैटिंग पोजीशन में किस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन? इतने भारतीय

संक्षेप:

वनडे में 1 से लेकर 11 तक सभी बैटिंग पोजीशन में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं यह सवाल लोगों के मन में होगा। हाल ही में कोहली ने रिकी पोंटिंग को नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में पीछे धकेल दिया है। सभी नंबर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर के बारे में जानें।

Jan 19, 2026 09:43 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
वनडे क्रिकेट के इतिहास में हर बैटिंग पोजीशन का अपना महत्व और चुनौती होती है। हाल ही में विराट कोहली ने नंबर तीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के मामले में रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए अब यह सवाल ताजा हो गया है कि 1 से लेकर 11 नंबर तक हर बैटिंग पोजीशन पर किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों से लेकर पुछल्ले बल्लेबाजों तक टीम की जीत में हर खिलाड़ी का योगदान अहम होता है। क्रिकेट के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुछ खास खिलाड़ियों ने विशिष्ट बैटिंग पोजीशन पर अपनी बल्लेबाजी से न केवल मैच जिताए, बल्कि रनों के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए जिन्हें तोड़ना आज के दौर में भी एक बड़ी चुनौती है।

सलामी बल्लेबाज और नंबर 3 की भूमिका

वनडे क्रिकेट में शीर्ष क्रम यानी टॉप ऑर्डर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उन्हें नई गेंद का सामना करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर ने नंबर 1 पर बल्लेबाजी करते हुए 15,310 रन बनाए हैं, जो किसी भी एक पोजीशन पर बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। वहीं, श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने नंबर 2 की पोजीशन को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से नया आयाम दिया और 12,740 रन अपने नाम किए। नंबर 3 की बात करें तो भारत के विराट कोहली ने इस स्थान पर 12,676 रन बनाकर आधुनिक क्रिकेट में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

मध्यक्रम और फिनिशर्स का दबदबा

मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान करने की जिम्मेदारी नंबर 4 और 5 के बल्लेबाजों पर होती है। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने नंबर 4 पर 7,690 रन जोड़कर अपनी टीम को कई बार संकट से निकाला है। श्रीलंका के विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने नंबर 5 पर 4,675 रन बनाए, जो उनकी तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। क्रिकेट जगत के सबसे बेहतरीन फिनिशर माने जाने वाले एमएस धोनी ने नंबर 6 पर 4,164 रन बनाए हैं, जो इस पोजीशन पर सबसे अधिक है।

निचला क्रम और पुछल्ले बल्लेबाज

अक्सर निचले क्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा श्रेय नहीं मिलता, लेकिन ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों के रन हार और जीत के बीच का अंतर पैदा कर सकते हैं। नंबर 7 पर क्रिस हैरिस ने 2,130 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की। पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम ने नंबर 8 पर 1,208 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा ने नंबर 9 पर 701 रन का योगदान दिया है। अंत में नंबर 10 पर वकार यूनिस (478 रन) और नंबर 11 पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट (176 रन) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

बैटिंग पोजीशन के अनुसार सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची:

• नंबर 1: सचिन तेंदुलकर (भारत) – 15,310 रन

• नंबर 2: सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 12,740 रन

• नंबर 3: विराट कोहली (भारत) – 12,676 रन

• नंबर 4: रॉस टेलर (न्यूजीलैंड) – 7,690 रन

• नंबर 5: अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका) – 4,675 रन

• नंबर 6: एमएस धोनी (भारत) – 4,164 रन

• नंबर 7: क्रिस हैरिस (न्यूजीलैंड) – 2,130 रन

• नंबर 8: वसीम अकरम (पाकिस्तान) – 1,208 रन

• नंबर 9: मशरफे मुर्तजा (बांग्लादेश) – 701 रन

• नंबर 10: वकार यूनिस (पाकिस्तान) – 478 रन

• नंबर 11: ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) – 176 रन

