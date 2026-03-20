सबसे ज्यादा बार 1 IPL सीजन में 400+ रन बनाने वाले बैटर, लिस्ट में विराट कोहली का जलवा, रोहित भी शामिल
आईपीएल के अब तक 18 सीजन खेले जा चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको सबसे ज्यादा बार 1 आईपीएल सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाल बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं।
आईपीएल का उत्साह अब अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। इस टूर्नामेंट के 19वें सीजन के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। पहला मुकाबला 28 मार्च को आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा, जो काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। आईपीएल के अब तक 18 सीजन खेले जा चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको सबसे ज्यादा बार 1 आईपीएल सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं।
2008 से लेकर 2025 तक खेले गए कुल 18 सीजन में सबसे ज्यादा बार 400 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा विराट कोहली ने किया है। कोहली ने 18 में से 11 सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाए हैं। दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ऐसा करने वाले वे इस लीग के एकमात्र बल्लेबाज हैं।
सबसे ज्यादा बार 1 आईपीएल सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुरेश रैना, रोहित शर्मा, शिखर धवन और डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने 9-9 बार यह कारनामा किया है। इस सूची में तीसरे स्थान पर लोकेश राहुल हैं, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 7 बार 400 या उससे अधिक रन बनाए हैं। चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें एबी डिविलियर्स, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का नाम है। इन तीनों बल्लेबाजों ने 6-6 बार 400 या उससे अधिक का स्कोर किया है।
सबसे ज्यादा बार 1 IPL सीजन में 400+ रन बनाने वाले बैटर
विराट कोहली- 11 बार
सुरेश रैना- 9 बार
रोहित शर्मा-9 बार
शिखर धवन-9 बार
डेविड वॉर्नर- 9 बार
लोकेश राहुल- 7 बार
एबी डिविलियर्स-6
श्रेयस अय्यर-6
शुभमन गिल-6
28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल के 19वें सीजन में अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन-कौन से बल्लेबाज एक बार फिर अपना विस्फोटक अंदाज दिखाएंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय के बाद मैदान पर नजर आएंगे। सुरेश रैना, डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। एबी डिविलियर्स ने भी संन्यास ले लिया है। शिखर धवन भी आईपीएल छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब नजरें शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों में होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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