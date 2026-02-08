Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Basit Ali predicts Babar Azam could be dropped from Pakistan team in Next Game also says Kahaan se superstar hai Woh
कहां का सुपरस्टार है वो…अगले मैच में ड्रॉप हो सकते हैं बाबर आजम, पूर्व क्रिकेटर का दावा

कहां का सुपरस्टार है वो…अगले मैच में ड्रॉप हो सकते हैं बाबर आजम, पूर्व क्रिकेटर का दावा

संक्षेप:

कहां का सुपरस्टार है वो…ये बात बाबर आजम के लिए पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर बासित अली ने कही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वे अगले मैच से ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। कामरान ने कहा है कि चार नंबर पर उनको सेट किया जा रहा है।

Feb 08, 2026 12:39 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान की टीम हारते-हारते बची। नीदरलैंड से पाकिस्तान का मुकाबला था, जिसमें 12 गेंदों में 29 रन चाहिए थे। अगर 19वें ओवर में 24 रन नहीं बनते तो पाकिस्तान को उलटफेर का शिकार होना पड़ता। इस मैच में 18 गेंदों में 15 रन बनाने वाले बाबर आजम की जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने तो यहां तक कह दिया है कि वे अगले मैच में ड्रॉप भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो कई सुपरस्टार नहीं हैं। कामरान अकमल भी बाबर आजम पर बरसे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कामरान अकमल के साथ गेम प्लान शो में बासित अली ने कहा, "मुझे लग रहा है कि बाबर पाकिस्तान के अगले गेम में नहीं खेलेगा। कोच माइक हेसन के चेहरे पर मैंने जो गुस्सा देखा... मुझे नहीं लगता कि वह अगले गेम में बाबर को फिर से नंबर 4 पर खिलाएगा।" बासित ने ये भी कहा है कि वह टी20 फॉर्मेट में टीम में फिट नहीं बैठते हैं। उन्होंने कहा, "अगर आप बाबर आजम को ODI या टेस्ट में सुपरस्टार कहते हैं, तो भी मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन T20I में? कहां से सुपरस्टार है? एक बैट्समैन जो अपनी रेगुलर बैटिंग पोजिशन से नीचे आकर नंबर 4 पर बैटिंग करने आता है और मैनेजमेंट को यह भी नहीं बता सकता कि वह नंबर 4 बैट्समैन नहीं है! क्या बाबर यह नहीं जानता?"

बासित अली ने आगे कहा, "यहां तक ​​कि एक क्लब क्रिकेटर भी आपको बताएगा कि T20 क्रिकेट में, शादाब खान, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ… ये सभी बाबर से इस फॉर्मेट में बेहतर खिलाड़ी हैं! साहिबादा फरहान और सैम अयूब भी बाबर से बेहतर T20 खिलाड़ी हैं। यहां तक ​​कि सलमान अली आगा ने भी दिखाया है कि वह नंबर 3 पर बाबर से बेहतर खिलाड़ी हैं। स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग में बाबर आजम के साथ जो किया, उसके बाद लोग समझदार नहीं हुए हैं! उन्होंने बाबर को स्ट्राइक पर जाने से रोकने के लिए एक भी सिंगल नहीं दिया। उनका खेल (T20s के लिए) सही नहीं है।"

इस पर कामरान ने कहा: “नंबर 4 पर जबरदस्ती फिट कर रहे हैं। हम नीदरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ ऐसे गेम क्यों खेलते रहते हैं? क्योंकि आप कोई सिस्टम नहीं बना रहे हैं। आप खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं!” इस पर बासित अली ने पूछा, “क्या बाबर आजम ने कभी हमें 10 रन प्रति ओवर की ज़रूरी रेट से बैटिंग करके कोई गेम जिताया है?”

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Babar Azam T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।