वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश से गिरते-पड़ते जीती इंग्लैंड टीम, हीथर नाइट ने की तगड़ी फाइट

इंग्लैंड टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ गिरते-पड़ते जीत हासिल की। इंग्लैंड को 179 का लक्ष्य मिला था। इंग्लैंड की अनुभवी खिलाड़ी हीथर नाइट ने तगड़ी फाइट की और जिताकर लौटीं।

सोफी एक्लेसटन की अगुवाई में स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने अपने अपार अनुभव का इस्तेमाल करके शानदार अर्धशतक लगाते हुए इंग्लैंड को बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में मंगलवार को चार विकेट से जीत दिलाई। पहले बल्लेबाजी करने वाली बांग्लादेशी टीम 178 रन पर आउट हो गई। इसके बाद लेग स्पिनर फाहिमा खातून (दस ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट) और तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर (पांच ओवर में 28 रन देकर दो विकेट) ने किला लड़ाने की कोशिश की और एक समय 23वें ओवर में इंग्लैंड के पांच विकेट 78 रन पर गिर गए थे। नाइट ने हालांकि बांग्लादेश के उलटफेर के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जबर्दस्त पारी खेली।

मार्च में कप्तानी छोड़ने वाली नाइट 111 गेंद में 79 रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं, चार्ली डीन ने 56 गेंद में 27 रन की नाबाद पारी खेली। डीन और नाइट ने सातवें विकेट के लिए 79 रन जोड़कर 23 गेंद बाकी रहते टीम को जीत दिलाई। इससे पहले इंग्लैंड के लिए एक्लेसटन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर तीन विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए शोभना मोस्तारी ने 108 गेंद में 60 और राबिया खान ने 27 गेंद में 43 रन बनाए। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और एमी जोंस (एक) पहले ही ओवर में मारूफा अख्तर की गेंद पर पगबाधा आउट हो गईं। बांग्लादेश को अगले ओवर में दूसरा विकेट भी मिल जाता लेकिन स्पिनर नाहिदा अख्तर की गेंद पर मारूफा ने टैमी ब्यूमोंट का कैच टपकाया।

ब्यूमोंट हालांकि इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सकी और मारूफा ने उन्हें 13 के स्कोर पर पगबाधा आउट किया। नाइट को भी मैदानी अंपायर ने मारूफा की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट करार दिया था लेकिन रिव्यू के बाद फैसला बदल गया। लेग स्पिनर फाहिमा खातून ने 19वें ओवर में कप्तान नेट स्किवेर ब्रंट (41 गेंद में 32 रन) और एम्मा लैंब को आउट करके इंग्लैंड को दोहरे झटके दिए लेकिन नाइट ने टीम को जीत तक पहुंचाकर ही दम लिया। इससे पहले इंग्लैंड के गेंदबाजों में आफ स्पिनर चार्लोट डीन ने दस ओवर में 28 रन देकर दो और एलिस कैपसी ने आठ ओवर में 31 रन देकर दो विकेट चटकाए। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को हराने वाली बांग्लादेश टीम की शुरूआत अच्छी रही और लॉरेन बेल के ओवर में शरमीन अख्तर ने 14 रन बनाये। बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ ने हालांकि शरमीन और रूबिया हैदर को खुलकर खेलने नहीं दिया।