Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bangladeshs sports advisor Asif Nazrul statement on Scotland being included in the World Cup instead of his country
‘..तो हम चुप नहीं बैठेंगे’; विश्व कप में खुद की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने पर बांग्लादेश की चेतावनी

‘..तो हम चुप नहीं बैठेंगे’; विश्व कप में खुद की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने पर बांग्लादेश की चेतावनी

संक्षेप:

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के दबाव में आकर कोई अनुचित फैसला लेती है, तो बांग्लादेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। 

Jan 20, 2026 05:44 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के दबाव में आकर कोई अनुचित फैसला लेती है, तो बांग्लादेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश ने क्रिकेट के मैदान पर अपने प्रदर्शन के दम पर पहचान बनाई है और यदि कोई उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, तो वे "चुप नहीं बैठेंगे।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नजरुल का यह बयान उन अटकलों के बाद आया है जिनमें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल करने की बात कही जा रही थी। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार ने मंगलवार को संकेत दिया कि आईसीसी टी20 विश्व कप भारत में खेलने के मामले में वे अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं हैं।

स्कॉटलैंड को विश्व कप में शामिल करने की संभावनाओं पर नजरुल ने कहा कि उन्हें अब तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह का राजनीतिक या व्यावसायिक दबाव स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ICC को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था की तरह काम करने की सलाह दी और कहा कि बांग्लादेश सरकार अपने बोर्ड और खिलाड़ियों के साथ मजबूती से खड़ी है। नजरुल के अनुसार, अनुचित शर्तें थोपना उनके क्रिकेटिंग अधिकारों का उल्लंघन होगा जिसका वे पुरजोर विरोध करेंगे।

आसिफ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी जगह (आगामी टी20 विश्व कप में) स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "अगर आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकता है और अनुचित शर्तें लगाकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करता है, तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे।"

उन्होंने कहा, "पहले भी ऐसे उदाहरण हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि वे भारत नहीं जाएंगे और आईसीसी ने जगह बदल दी थी।" उन्होंने आगे कहा, "हमने तार्किक आधार पर जगह बदलने के लिए कहा है और हम पर अतार्किक दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।"

विवाद की मुख्य जड़ विश्व कप के मैचों का वेन्यू (Venue) है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए BCB अपने मैचों को भारत के बजाय श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। इसके लिए बांग्लादेश ने ICC को एक प्रस्ताव भी दिया था जिसमें ग्रुप 'सी' से आयरलैंड को हटाकर बांग्लादेश को ग्रुप 'बी' में शिफ्ट करने की मांग की गई थी ताकि मुकाबले श्रीलंका में हो सकें, लेकिन ICC इस पर सहमत नहीं दिखा। इस खींचतान के बीच ICC ने BCB को अंतिम निर्णय लेने के लिए 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड, नेपाल, इटली और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप 'सी' में है और उसे अपने मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी 7 फरवरी को बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच निर्धारित है। चूंकि ICC शेड्यूल में बदलाव के पक्ष में नहीं दिख रहा है, इसलिए अब सारा दारोमदार BCB के अंतिम निर्णय पर टिका है कि वह भारत में खेलने को राजी होता है या टूर्नामेंट से बाहर होने का जोखिम उठाता है।

ये भी पढ़ें:टी-20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |