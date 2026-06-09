टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे बांग्लादेशी खिलाड़ी, कप्तान लिटन दास ने बताई 'डर्टी पॉलिटिक्स' की इनसाइड स्टोरी

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने के करीब 4 महीने बाद अब वहां के कप्तान लिटन दास ने बॉयकॉट वाली डर्टी पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी बताई है। 'प्रथम आलो' से बातचीत में दास ने खुलासा किया कि खिलाड़ियों पर फैसला थोपा गया। वे तो फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं शामिल ही नहीं थे।

इस साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुए पुरुषों के टी20 विश्व कप में बांग्लादेश ने हिस्सा नहीं लिया था। वहां का बोर्ड मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली कट्टरपंथियों की कठपुतली अंतरिम सरकार के इशारे पर नखरे दिखाए थे। आईसीसी से अपने विश्व कप मैचों को 'सुरक्षा कारणों' से भारत से बाहर कराए जाने की मांग की। जिद पर अड़े रहे। आईसीसी ने मांग ठुकरा दी और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को विश्व कप खेलने का मौका मिल गया। अब 4 महीने बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने खुलासा किया है कि खिलाड़ी तो भारत में विश्व कप खेलना चाहते थे लेकिन उन पर 'दबाव' डाला गया। उन्होंने ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ की पूरी इनसाइड स्टोरी ही बता दी। दास का बयान तत्कालीन मोहम्मद यूनुस सरकार के स्पोर्ट्स अडवाइजर रहे आसिफ नजरूल के उस दावे के उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से फैसला लिया था कि भारत में विश्व कप नहीं खेलेंगे।

मुस्तफिजुर रहमान के KKR से विदाई पर शुरू हुआ था विवाद

विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से बाहर कर दिया। केकेआर ने दिसंबर 2025 में हुई आईपीएल नीलामी में रहमान को खरीदा था। तब सोशल मीडिया पर केकेआर की काफी लानत-मलानत हुई थी। बांग्लादेश में उन दिनों अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें चर्चा में रहती थीं। कट्टरपंथियों की भीड़ कभी किसी के घर को आग के हवाले कर दिया करती थी तो कभी रेप और मर्डर जैसे अपराध किए जाते थे। उसे लेकर भारत में काफी आक्रोश था। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स और हिंदुवादी संगठनों ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के लिए केकेआर, आईपीएल और बीसीसीआई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। आखिरकार बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया। इसी से चिढ़े बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, पत्रकारों और खेलप्रेमियों के लिए भारत में कथित सुरक्षा खतरे का बहाना बनाकर अपने विश्व कप के मैच बाहर शिफ्ट कराने की मांग पर अड़ गया था।

'खिलाड़ी तो फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं थे ही नहीं' बांग्लादेश के तत्कालीन खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने तब दावा किया था कि खिलाड़ी भी भारत में विश्व कप नहीं खेलना चाहते थे। 4 महीने बाद उनके इस झूठ की कलई अब बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने खोली है। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट ‘प्रथम आलो’ के साथ बातचीत में लिटन ने खुलासा किया कि खिलाड़ी तो फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं शामिल ही नहीं थे।

लिटन दास ने अब बताया है कि दिखाया ये गया कि खिलाड़ियों से भी उनकी राय ली गई है लेकिन असल में ऐसा नहीं था। सब कुछ मीडिया स्टंट था। सरकारी अफसरों से खिलाड़ियों की मीटिंग तो महज एक खानापूर्ति थी।

'खिलाड़ियों से राय लेने का दिखावा किया गया, मीडिया स्टंट था वो' जनवरी में सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग का जिक्र करते हुए लिटन ने कहा, ‘वहां तो कोई सवाल ही नहीं था। हम तो सिर्फ उसमें शामिल होने और चाय पीने के लिए गए थे। वो सिर्फ एक मीडिया स्टंट था।’

लिटन दास के मुताबिक खिलाड़ी तो विश्व कप में खेलना चाहते थे। उनसे उनकी भी ली गई लेकिन भारत में सुरक्षा चिंताओं के मसले को उठाते हुए बाकियों द्वारा पहले ही लिए जा चुके फैसले का बचाव किया गया।

भारत में 'सुरक्षा को खतरे' वाले बहाने की उड़ाई धज्जी भारत में 'सुरक्षा को खतरे' जैसी बहानेबाजी को तो आईसीसी ने भी सिरे से खारिज कर दिया था। ये बहाना बांग्लादेशी क्रिकेटरों के भी गले नहीं उतरा था। लिटन दास ने बताया कि जब वे पिछली बार पाकिस्तान दौरे पर गए थे तब उनके कमरों के बाहर हथियारबंद लोग खड़े रहते थे। उससे ज्यादा खतरनाक क्या क्या होगा।

लिटन ने कहा, 'उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्या चाहते हैं। अब एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या चाहते हैं? हम लड़ना तो नहीं ही चाहते थे, हम क्रिकेट खेलना चाहते थे। लेकिन उन्होंने भारत में सुरक्षा पर सवाल उठाया। मैंने कहा कि हम तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेले जहां वे कमरों के बाहर बंदूक लेकर खड़े होते थे। उससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? लेकिन ये उनका फैसला था, उसमें खिलाड़ियों की कोई भूमिका नहीं थी।'