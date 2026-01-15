Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bangladeshi cricketers have revolted demand resignation of BCB official Nazmul and threatening to boycott cricket
बागी हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर, BCB अधिकारी नजमुल का मांगा इस्तीफा, क्रिकेट नहीं खेलने की दी धमकी

भारत में टी20 वर्ल्ड खेलने को लेकर नखरे दिखा रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब अपने ही खिलाड़ियों की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमिटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम के बयान से भड़के क्रिकेटरों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। 

Jan 15, 2026 09:29 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में टी20 वर्ल्ड खेलने को लेकर नखरे दिखा रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब अपने ही खिलाड़ियों की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमिटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम के बयान से भड़के क्रिकेटरों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्रिकेटर देश में हर तरह की क्रिकेट गतिविधियों को रोक देंगे। क्रिकेट खेलने का बहिष्कार करेंगे। इस बीच बीसीबी ने नजमुल के बयान से दूरी बना ली है।

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेटर्स वेल्फेयर असोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर नजमुल इस्लाम गुरुवार, 15 जनवरी को होने वाले बीपीएल के अगले मैच से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो खिलाड़ी मैदान में उतरने से इनकार कर देंगे। क्रिकेटरों के सख्त तेवर से बांग्लादेश क्रिकेट संघ बैकफुट पर आ गया है। उसने नजमुल इस्लाम के बयान से दूरी बना ली है लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं किया है या इस्तीफा देने को नहीं कहा है।

नजमुल के किस बयान से भड़के बांग्लादेशी क्रिकेटर

बांग्लादेशी क्रिकेटर नजमुल इस्लाम के उस बयान से भड़के हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलता है तो उससे बोर्ड को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। वित्तीय नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों का होगा और बोर्ड उनकी कमाई को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। नजमुल ने दलील दी कि बीसीबी खिलाड़ियों पर करोड़ों टका खर्च करता है लेकिन जब वे खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनसे रकम लौटाने को तो नहीं कहता, इसलिए खिलाड़ियों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है।

नजमुल इस्लाम के इस बयान के बाद CWAP ने चर्चा के बाद बुधवार रात को आनन-फानन में इमर्जेंसी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। CWAB के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने कहा कि नजमुल के शब्दों ने सीमा पार कर दी है।

क्रिकेटरों का अल्टीमेटम

मिथुन ने कहा, 'बोर्ड डायरेक्टर ने खिलाड़ियों को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। ये क्रिकेटरों के संपूर्ण संगठन को आहत किया है।'

CWAP अध्यक्ष ने कहा, 'हमने बोर्ड को पहले ही काफी समय दे रखा है लेकिन अब तक कोई सकारात्मक संदेश नहीं देखा है। हम इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर कल (गुरुवार) के मैच से पहले इस्तीफा नहीं होता है तो तो हम हर तरह के क्रिकेट के बहिष्कार का ऐलान करेंगे जो बीपीएल के मैचों से शुरू होगा।'

नजमुल इस्लाम के बयान ने बीसीबी ने बनाई दूरी

खिलाड़ियों के सख्त तेवरों का अंदाजा लगते ही CWAP की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही बीसीबी ने बुधवार को बयान जारी कर नजमुल इस्लाम के बयान से दूरी बना ली। उसने कहा कि जो भी बयान अनुचित, आपत्तिजनक या आहत करने वाले हैं उसे लेकर बोर्ड खेद प्रकट करता है। नजमुल का बयान आधिकारिक पोजिशन को नहीं बताता। उसे बोर्ड की नीति या उसके नजरिए के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि क्रिकेटरों को लेकर असम्मान दिखाने वाले आचरण के खिलाफ 'उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई' की जाएगी।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
