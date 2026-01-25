T-20 वर्ल्ड कप में इस बांग्लादेशी क्रिकेटर का भौकाल, ऐतिहासिक प्रदर्शन देख दंग रह जाएंगी आंखे
टी-20 विश्व कप के इतिहास में शाकिब अल हसन ने शानदार प्रदर्शन किया हैं। उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अपना जलवा बिखेरा है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में वे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जबकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी टॉप-10 में शामिल हैं।
बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेगा यह अब आधिकारिक हो चुका है। उसकी जगह आईसीसी द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहली बार है जब बांग्लादेश इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। साल 2007 से लेकर 2024 तक टी-20 विश्व कप के कुल 9 संस्करण खेले गए जिसमें सभी में बांग्लादेश ने हिस्सा लिया। टीम भले ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप के फाइनल या सेमीफाइनल में ना पहुंची हो, लेकिन बीतों सालों से अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा तो है।
टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बाग्लादेशी क्रिकेटर का एकछत्र राज दिखता है, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक शाकिब अल हसन हैं। शाकिब अल हसन ने टी-20 वर्ल्ड कप के अब तक के सभी 9 संस्करणों में भाग लिया और रोहित शर्मा के साथ अब तक के सभी वर्ल्ड कप खेलने वाले दो ही खिलाड़ी हैं।
शाकिब अल हसन आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। 2007 से 2024 के बीच उन्होंने 43 मैचों में हिस्सा लिया और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/9 रहा और उन्होंने 6.86 की शानदार इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए तीन बार एक पारी में चार विकेट लेने का कारनामा किया।
गेंद के साथ ही बल्ले से भी शाकिब ने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है और वह टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने अपनी 43 पारियों में कुल 853 रन बनाए हैं, जिसमें 84 रनों का उच्चतम स्कोर और 4 अर्धशतक शामिल हैं। शाकिब ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अब तक 74 चौके और 24 छक्के भी जड़े हैं। शाकिब को बांग्लादेश क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा नाम माना जाता है, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में टीम की महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं।
शाकिब अल हसन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) करियर
शाकिब के संपूर्ण टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़े उनकी हरफनमौला प्रतिभा को दर्शाते हैं। उन्होंने कुल 129 मैच खेले हैं, जिनमें 23.19 की औसत से 2551 रन बनाए हैं और इसमें 13 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने कुल 149 विकेट झटके हैं, जिसमें 5/20 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की इकोनॉमी 6.81 की रही है और उन्होंने 6 बार चार विकेट और 2 बार पांच विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है।
बता दें कि शाकिब अल हसन ने 2024 में संन्यास की घोषणा कर दी थी, हालांकि, 2025 में उन्होंने संन्यास वापस ले लिया। ध्यान देने वाली बात ये है कि बांग्लादेश में शाकिब अल हसन के खिलाफ केस चल रहे हैं और वे लंबे समय से देश से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की अब कम ही उम्मीदें हैं।