ICC के सामने बांग्लादेश ने घुटने टेके, T20 World Cup से बाहर करने के फैसले को नहीं देगा चुनौती
आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर करते हुए आगामी टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के इस फैसले को चुनौती नहीं देने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आने वाले टी 20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के आईसीसी के फैसले को चुनौती नहीं देगा। बीसीबी की मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने शनिवार को ढाका में बोर्ड मीटिंग के बाद यह घोषणा की। यह उन रिपोर्टों के बाद आया है कि बीसीबी ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति से इस मामले को देखने का अनुरोध किया था, लेकिन अमजद ने कहा कि ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए।
चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा, "हमने आईसीसी बोर्ड का फैसला मान लिया है।" "चूंकि आईसीसी ने कहा है कि हम जाकर नहीं खेल सकते या वे हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम भारत में जाकर नहीं खेल सकते। हमारी स्थिति वही है। हम यहां किसी अलग आर्बिट्रेशन या किसी और चीज के लिए नहीं जा रहे हैं।"
पिछले हफ्ते, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में, बांग्लादेशको बताया गया था कि अगर वे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आ सकते, तो उनकी जगह किसी और टीम को ले लिया जाएगा। अमजद ने कहा कि बीसीबी ने यह बात अपनी सरकार को बताई थी, जिसने अपने रुख को दोहराया कि भारत में उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। जब बीसीबी इस जानकारी के साथ आईसीसी के पास वापस आया, तो आईसीसी ने बांग्लादेशकी जगह क्वालिफिकेशन टेबल में अगली टीम, स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला किया।
अमजद ने कहा, "आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बाद, बांग्लादेशसरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और वहां एक फैसला लिया गया। फैसले में साफ तौर पर कहा गया था कि हमारी टीम भारत नहीं जा पाएगी। यह फैसला सरकार ने बताया है।" "उसके बाद, आईसीसी ने हमसे 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा। हमने उन्हें विनम्रता से बताया कि इस फिक्स्चर के हिसाब से जाकर खेलना हमारे लिए संभव नहीं है।" मीटिंग के दौरान, बीसीबी को बताया गया कि इश्तियाक सादिक ने निजी कारणों से बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है।