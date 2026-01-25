Cricket Logo
ICC के सामने बांग्लादेश ने घुटने टेके, T20 World Cup से बाहर करने के फैसले को नहीं देगा चुनौती

संक्षेप:

आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर करते हुए आगामी टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के इस फैसले को चुनौती नहीं देने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था।

Jan 25, 2026 05:35 pm ISTHimanshu Singh वार्ता, नई दिल्ली
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आने वाले टी 20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के आईसीसी के फैसले को चुनौती नहीं देगा। बीसीबी की मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने शनिवार को ढाका में बोर्ड मीटिंग के बाद यह घोषणा की। यह उन रिपोर्टों के बाद आया है कि बीसीबी ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति से इस मामले को देखने का अनुरोध किया था, लेकिन अमजद ने कहा कि ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए।

चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा, "हमने आईसीसी बोर्ड का फैसला मान लिया है।" "चूंकि आईसीसी ने कहा है कि हम जाकर नहीं खेल सकते या वे हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम भारत में जाकर नहीं खेल सकते। हमारी स्थिति वही है। हम यहां किसी अलग आर्बिट्रेशन या किसी और चीज के लिए नहीं जा रहे हैं।"

पिछले हफ्ते, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में, बांग्लादेशको बताया गया था कि अगर वे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आ सकते, तो उनकी जगह किसी और टीम को ले लिया जाएगा। अमजद ने कहा कि बीसीबी ने यह बात अपनी सरकार को बताई थी, जिसने अपने रुख को दोहराया कि भारत में उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। जब बीसीबी इस जानकारी के साथ आईसीसी के पास वापस आया, तो आईसीसी ने बांग्लादेशकी जगह क्वालिफिकेशन टेबल में अगली टीम, स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला किया।

अमजद ने कहा, "आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बाद, बांग्लादेशसरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और वहां एक फैसला लिया गया। फैसले में साफ तौर पर कहा गया था कि हमारी टीम भारत नहीं जा पाएगी। यह फैसला सरकार ने बताया है।" "उसके बाद, आईसीसी ने हमसे 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा। हमने उन्हें विनम्रता से बताया कि इस फिक्स्चर के हिसाब से जाकर खेलना हमारे लिए संभव नहीं है।" मीटिंग के दौरान, बीसीबी को बताया गया कि इश्तियाक सादिक ने निजी कारणों से बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
