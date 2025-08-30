Bangladesh won the first T20I against Netherlands register biggest win at home in 10 years बांग्लादेश ने नीदरलैंड को पहले टी20 में धोया, 10 साल में पहली बार हुआ ये कारनामा, Cricket Hindi News - Hindustan
बांग्लादेश ने नीदरलैंड को पहले टी20 में धोया, 10 साल में पहली बार हुआ ये कारनामा

बांग्लादेश ने नीदरलैंड को पहले टी20 मैच में आठ विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ये बांग्लादेश की पिछले 10 साल में घरेलू मैदान पर सबसे बड़ी जीत है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 11:27 PM
बांग्लादेश ने शनिवार को नीदरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में दमदार जीत हासिल की। सिलहट में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीत हासिल की। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 136 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 39 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया, जोकि घर पर टीम की इस दशक की शेष गेंद के लिहाज से सबसे बड़ी टी20 जीत है। इससे पहले टीम ने 2014 टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 48 गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी।

नीदरलैंड द्वारा मिले 137 रनों के जवाब में बांग्लादेश ने तीसरे ओवर में पहला विकेट गंवाया। परवेज हुसैन 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तंजीद हसन और कप्तान लिटन दास ने दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की। तंजीद हसन तमीम 24 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बांग्लादेश ने कोई विकेट नहीं गवाया। सैफ हसन 19 गेंद में 36 रन बनाकर नाबाद लौटे। कप्तान और विकेटकीपर लिटन दास 29 गेंद में 54 रन बनाकर नाबाद रहे। लिटन ने अपनी पारी में 6 चौके और दो छक्के लगाए।

इससे पहले नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 136 रन बनाए। नीदरलैंड के लिए मैक्स ने 23, विक्रमजीत ने 4 और कप्तान एडवर्ड्स ने 12 रन की पारी खेली। तेजा ने 26 गेंद में 26 रन बनाए। शरीज अहमद ने 14 गेंद में 15 रन बनाए। काइल ने नौ, नोहा ने 11 और टिम 16 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद ने 4 और सैफ हसन ने 2, रहमान ने एक विकेट लिया।

