Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bangladesh Women Team tour of India postponed After Sheikh Hasina sentenced to death
शेख हसीना को मौत की सजा के बाद बांग्लादेश टीम का भारत दौरा स्थगित, इतने वनडे-टी20 मैच खेलने थे

संक्षेप: शेख हसीना को मौत की सजा के बाद बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा स्थगित हो गया है। ढाका की अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है जो अपने देश से भागकर यहां रह रही हैं।

Tue, 18 Nov 2025 05:39 PMMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने स्थगित कर दिया है और इसी समय विश्व चैंपियन टीम के लिए एक वैकल्पिक कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) का हिस्सा थे और इनके कोलकाता तथा कटक में खेले जाने की उम्मीद थी।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बिना कोई विवरण दिए पीटीआई को बताया, ‘‘हम दिसंबर में एक वैकल्पिक सीरीज आयोजित करने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है। जहां तक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का सवाल है तो हमें इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है।’’ इस महीने की शुरुआत में आईसीसी वनडे विश्व कप जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज टीम की पहली सीरीज हो सकती थी। हालांकि, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों ने सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव में भूमिका निभाई होगी।

बांग्लादेश की एक न्यायधिकरण अदालत ने सोमवार को देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। इस उथल-पुथल के कारण वहां छिटपुट हिंसा देखी गई है और इस घटनाक्रम के बाद भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध भी खराब हो गए हैं। ढाका की अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है जो अपने देश से भागकर यहां रह रही हैं।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘हमें बीसीसीआई से सीरीज रद्द करने के संबंध में एक पत्र मिला है और अब हम नई तारीखों या विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।’’ गौरतलब है कि बीसीसीआई ने इस साल अगस्त में बांग्लादेश में पुरुषों की टीम के सीमित ओवरों के दौरे को सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया था क्योंकि उस देश में अशांति के कारण हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
