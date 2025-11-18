शेख हसीना को मौत की सजा के बाद बांग्लादेश टीम का भारत दौरा स्थगित, इतने वनडे-टी20 मैच खेलने थे

संक्षेप: शेख हसीना को मौत की सजा के बाद बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा स्थगित हो गया है। ढाका की अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है जो अपने देश से भागकर यहां रह रही हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने स्थगित कर दिया है और इसी समय विश्व चैंपियन टीम के लिए एक वैकल्पिक कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) का हिस्सा थे और इनके कोलकाता तथा कटक में खेले जाने की उम्मीद थी।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बिना कोई विवरण दिए पीटीआई को बताया, ‘‘हम दिसंबर में एक वैकल्पिक सीरीज आयोजित करने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है। जहां तक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का सवाल है तो हमें इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है।’’ इस महीने की शुरुआत में आईसीसी वनडे विश्व कप जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज टीम की पहली सीरीज हो सकती थी। हालांकि, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों ने सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव में भूमिका निभाई होगी।

बांग्लादेश की एक न्यायधिकरण अदालत ने सोमवार को देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। इस उथल-पुथल के कारण वहां छिटपुट हिंसा देखी गई है और इस घटनाक्रम के बाद भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध भी खराब हो गए हैं। ढाका की अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है जो अपने देश से भागकर यहां रह रही हैं।