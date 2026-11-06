वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश पर कसा शिकंजा, हसन महमूद के 6 विकेट पर जंगू का शतक अभी भारी
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी है। वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश पर 268 रनों की बढ़त बना ली है। हालांकि, बांग्लादेश क अभी 7 विकेट आउट होने शेष हैं।
बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें मौजूदा समय में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही हैं। इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश आई है। पहला मुकाबला खेला जा चुका है जिसे वेस्टइंडीज ने आठ विकेट से अपने नाम किया था। दूसरा मैच सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है जिसका आज, शुक्रवार 6 नवंबर को दूसरा दिन था। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम ने 40 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट के नुकसान पर 88 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश की ओर से तौहीद हृदोय और मुश्फिकुर रहीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। रहीन 19 और तौहीद 29 रनों पर नाबाद हैं। तंजीम हसन तमीन ने 16, नयीम हसन ने पांच और कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वेस्टइंडीज की ओर से जेडन सील्स, समार जोसेफ और जस्टिन ग्रीव्स ने 1-1 विकेट हासिल किए।
बांग्लादेश की पारी से पहले 5 नवंबर, गुरुवार से शुरू हुए मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की सरजमीं पर उनका यह फैसला सही साबित होता दिखा। वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी पहली पारी में 106.4 ओवर की बल्लेबाजी की और बोर्ड पर 356 रन लगा दिए। कैरेबियाई टीम की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज आमिर जंगू ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 212 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से कुल 133 रन बनाए। उनके अलावा जस्टिन ग्रीव्स ने 112 गेंदों का सामना करते हुए 51 रनों की पारी खेली। केविन विकम ने 145 गेंदों में 61 रन पांच चौकों की मदद से बनाए। वेस्टइंडीज के पुच्छले बल्लेबाजों ने भी अच्छा सहयोग दिया। जोशुआ बिशप, समर जोसेफ, जोमेल वार्रिकन और जेडन सील्स ने क्रमश: 23, 16, 27 और 15 रनों की पारियां खेलीं। रॉस्टन चेज 0 और कॉमन हॉज 1 रन बनाकर आउट हुए। सलामी बल्लेबाज जोशुआ दा सिल्वा ने 12 और ब्रेंडन किंग ने 9 रनों का योगदान दिया। पहली पारी में 356 रनों का स्कोर खड़ा करने के बाद वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश से दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 268 रनों से आगे है। सीरीज में यह टीम पहले ही एक मैच जीत चुकी है और बांग्लादेश की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को धराशायी कर रही है।
हसन महमूद के 6 विकेटों पर जंगू का शतक भारी
बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 24 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 90 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। मेहदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद को दो-दो विकेट मिले। इन दोनों गेंदबाजों ने क्रमश: 21 ओवर में 90 और 31.4 ओवर में 82 रन खर्चे। तैजुल इस्लाम और नईम हसन को कोई भी विकेट नहीं मिला। अब खेल के तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम किस तरह से बल्लेबाजी करती है और वेस्टइंडीज के गेंदबाज कितना हावी होते हैं देखना दिलचस्प होगा। बांग्लादेश के हसन महमूद ने 6 विकेट जरूर लिए, लेकिन फिलहाल जंगू का शतक भारी लग रहा है।
संक्षिप्त स्कोर, दूसरे दिन की समाप्ति पर
बांग्लादेश पहली पारी में 88/3 (40 ओवर)
वेस्टइंडीज पहली पारी में 356/10 (106.4 ओवर)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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