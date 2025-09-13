BAN vs SL Pitch Report: अबू धाबी की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज और किसे मिलेगा फायदा? जानें

Bangladesh vs Sri Lanka Asia Cup Pitch Report- बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 का 5वां मैच दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

Bangladesh vs Sri Lanka Asia Cup Pitch Report- बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 का 5वां मैच आज यानी शनिवार, 13 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। BAN vs SL मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। इस स्टेडियम में अभी तक एशिया कप 2025 के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें एक बार 150 रन का आंकड़ा पार हुआ है। वहीं चार पारियों में से एक बार टीम 100 के नीचे ही सिमट गई थी। आईए एक नजर बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका पिच रिपोर्ट अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच अब तक सूखी रही है और पिच पर दरारें पड़ गई हैं, जहां अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग और बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच खेले गए थे। दोनों ही मौकों पर, हॉन्ग कॉन्ग विपक्षी टीम को चुनौती देने में नाकाम रहा, जिससे अब तक इस सतह पर टॉस का कोई असर नहीं पड़ा है। यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नहीं रहा है, लेकिन इस सतह ने गेंदबाजों के लिए भी कोई मदद नहीं की, जिससे संतुलन बना रहा है। यहां टारगेट का पीछा करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है।

शेख जायद स्टेडियम T20I आंकड़े और रिकॉर्ड्स- मैच- 70

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 30 (42.86%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 40 (57.14%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 37 (52.86%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 33 (47.14%)

हाईएस्ट स्कोर- 225/7

लोएस्ट स्कोर- 84

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 174/2

प्रति विकेट औसत रन- 22.43

प्रति ओवर औसत रन- 7.23

पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 144

बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका हेड टू हेड