BAN vs SL Asia Cup Live Streaming: हॉटस्टार नहीं…भारत में यहां देखें बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका लाइव मैच

Bangladesh vs Sri Lanka Asia cup Live streaming- बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप 2025 का 5वां मैच खेला जाना है। यह मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 11:22 AM
Bangladesh vs Sri Lanka Asia cup Live streaming- बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 का 5वां मैच आज यानी शनिवार, 13 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। बांग्लादेश ने अपने पहले मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग को मात दी थी, ऐसे में आज उनकी नजरें श्रीलंका को भी चित कर सुपर-4 की ओर कदम बढ़ाने पर होगी। वहीं श्रीलंका आज एशिया कप का अपना पहला मैच खेलेगी। अगर बांग्लादेश की टीम आज उलटफेर करने में कामयाब रहती है तो श्रीलंका के साथ-साथ अफगानिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। बता दें, सुपर-4 में एक ग्रुप से दो ही टीमें जाएंगी। आईए एक नजर BAN vs SL मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 का 5वां मैच कब खेला जाएगा?

Bangladesh vs Sri Lanka एशिया कप 2025 का 5वां मैच आज यानी शनिवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा।

BAN vs SL Asia Cup 2025 का 5वां मैच कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 का 5वां मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है।

Bangladesh vs Sri Lanka एशिया कप 2025 का 5वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

BAN vs SL Asia Cup 2025 का 5वां मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी साढ़े सात बजे मैदान पर उतरेंगे।

बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 का 5वां मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

Bangladesh vs Sri Lanka एशिया कप 2025 के 5वें मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर होगा।

BAN vs SL Asia Cup 2025 के 5वें मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां होगी?

बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 के 5वें मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग SonyLIV के ऐप पर होगी। मैच की स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, आपको मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बाकी BAN vs SL लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

