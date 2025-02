Champions trophy 2025 BAN vs NZ Live: रचिन रविंद्र ने ठोका शतक, न्यूजीलैंड का दबदबा जारी

20:49 PM: BAN vs NZ Live: कीवी बल्लेबाज रचिन रविंद्र शतक के करीब पहुंच रहे हैं। टॉम लैथम भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।



20:11 PM: BAN vs NZ Live: रचिन रविंद्र ने शानदार अर्धशतक लगाया है। तस्कीन अहमद की गेंद पर बाउंड्री लगाकर वह 50 रन के स्कोर पर पहुंचे।



19:53 PM: BAN vs NZ Live: मुस्ताफिजुर रहमान ने अपनी टीम को बड़ा ब्रेकथ्रू दिलाया है। उन्होंने जमकर खेल रहे डेवन कॉन्वे को चलता कर दिया है।



19:26 PM: BAN vs NZ Live: दो झटके खाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम संभलने की कोशिश में जुटी हुई है। रचिन रविंद्र और डेवन कॉन्वे साझेदारी करके टीम को मजबूत कर रहे हैं।



18:55 PM: BAN vs NZ Live: बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को एक और करारा झटका दिया है। नाहिद राणा ने दिग्गज कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन को विकेटों के पीछे कैच करा दिया है।



18:43 PM: BAN vs NZ Live: न्यूजीलैंड की टीम 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है, लेकिन तस्कीन अहमद ने उसे पहले ही ओवर में करारा झटका दिया है। तस्कीन ने विकेट मेडन ओवर डालते हुए विल यंग को जीरो पर आउट कर दिया।



18:09 PM: BAN vs NZ Live: बांग्लादेश की पारी का अंत हो चुका है। आखिरी ओवर न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमिसन ने फेंका। इसमें उन्होंने मात्र दो रन दिया और तस्कीन के रूप में एक विकेट भी लिया। बांग्लादेश ने किवी टीम को 237 रनों का लक्ष्य दिया है।



17:59 PM: BAN vs NZ Live: बांग्लादेश ने एक और विकेट गंवा दिया। 49वें ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक लेने के चक्कर में जाकिर अली भागे और रन आउट हो गए। अब बांग्लादेश के लिए 250 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है।



17:51 PM: BAN vs NZ Live: 47 ओवरों की समाप्ति के बाद बांग्लादेश ने 7 विकेट के नुकसान पर 223 रन बना लिए हैं। देखना है कि क्या बांग्लादेश की पारी 250 के आसपास पहुंच पाती है या नहीं?



17:35 PM: BAN vs NZ Live: रिषाद हुसैन ने ताबड़तोड़ अंदाज में टीम के लिए कुछ जरूरी रन जुटाए हैं। लेकिन 26 रनों के निजी स्कोर पर मैट हेनरी ने उन्हें कप्तान सैंटनर के हाथों कैच करा दिया है।



17:09 PM: BAN vs NZ Live: एक और शानदार कैच और बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांटो की पारी खत्म। 75 रन बनाकर शांटो ओरुर्की के शिकार बने। ब्रेसवेल ने यह कैच पकड़ा है।



17:01 PM: BAN vs NZ Live: बांग्लादेश की पारी के 36 ओवर पूरे हो चुके हैं। बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 156 रन बनाए हैं। विकेट पर कप्तान शांटो और जाकिर अली जमे हुए हैं।



16:25 PM: BAN vs NZ Live: महमदुल्लाह से बांग्लादेश को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ब्रैसवेल ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया। महमदुल्लाह 14 गेंदों पर चार रन बनाकर कैच आउट हो गए।



16:15 PM: BAN vs NZ Live: ब्रेसवेल ने बांग्लादेश को चौथा झटका दिया है। उन्होंने 23वें ओवर में अनुभवी मुश्फिकुर रहीम को रचिन के हाथों लपकवाया। मुश्फिकुर ने 5 गेंदों में दो रन बनाए। वहीं, कप्तान नजमुल ने 24वें ओवर में अपनी फिफ्टी की। उन्होंने 71 गेंदों में पचासा बनाया।