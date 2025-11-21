भूकंप की वजह से कुछ देर के लिए रोकना पड़ा बांग्लादेश vs आयरलैंड टेस्ट; VIDEO

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bangladesh vs Ireland Test was briefly halted due to an earthquake watch VIDEO
बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच मीरपुर में चल रहे टेस्ट मैच को शुक्रवार सुबह भूकंप की वजह से कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि झटके बहुत तेज नहीं थे तो जल्द ही मैच बहाल हो गया। शुक्रवार को बांग्लादेश और भारत के पूर्वी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

Fri, 21 Nov 2025 12:49 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच मीरपुर में चल रहे टेस्ट मैच को शुक्रवार सुबह भूकंप की वजह से कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि झटके बहुत तेज नहीं थे तो जल्द ही मैच बहाल हो गया। शुक्रवार को बांग्लादेश और भारत के पूर्वी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारतीय समयानुसार सुबह 10:08 पर झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। बांग्लादेश में भूकंप से जान-माल का नुकसान भी हुआ है। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

भूकंप के झटके जब महसूस हुए तब बांग्लादेश में सुबह के 10 बजकर 38 मिनट हो रहे थे। मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में हो रहे टेस्ट के तीसरे दिन का पहला सत्र चल रहा था। भूकंप जब आया तब आयरलैंड की पारी का 56वां ओवर चल रहा था। बांग्लादेश के मेहिदी हसन मिराज ने ओवर की दूसरी गेंद फेंकी ही थी कि मैदान पर झटके महसूस हुए। उसके बाद खेल को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। ये व्यवधान 1 मिनट भी नहीं चला और सिर्फ 30 सेकंड बाद खेल फिर शुरू हो गया।

मीरपुर टेस्ट की बात करें तो बांग्लादेश ने पहली पारी में 476 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उसने आयरलैंड की आधी टीम को आउट भी कर दिया था।

हालांकि तीसरे दिन मेहमान टीम ने अच्छी शुरुआत की। स्टीफन डोहिनी और लोरकान टकर ने छठे विकेट के लिए 82 रन की शानदार साझेदारी की। डोहिनी 46 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद एंडी मैकब्रिन बिना खाता खोले आउट हुए। बाद जॉर्डन नील और टकर के बीच आठवें विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी हुई। नील सिर्फ एक रन से अर्धशतक से चूक गए।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
