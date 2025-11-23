बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ किया क्लीन स्वीप, दूसरा टेस्ट 217 रनों से जीता

संक्षेप: बांग्लादेश ने रविवार को आयरलैंड को दूसरे टेस्ट में 217 रनों से हराया। 509 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 291 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 2-0 से अपने नाम की।

बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन आयरलैंड को दूसरी पारी में 291 के स्कोर पर समेट कर मुकाबला 217 रनों से जीत लिया। इसी के बांग्लादेशने दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। मुशफिकुर रहीम को 106 और नाबाद 53 रनों की शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' और सीरीज मे 13 विकेट लेने वाले तैजुल इस्लाम को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। बंगलादेश ने पहली पारी में 476 रन बनाये थे। वहीं आयरलैंड पहली पारी में 265 रन पर सिमट गई थी। बांग्लादेश को 211 रन की बढ़त मिली, जिसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी 4 विकेट पर 297 पर घोषित कर दी और आयरलैंड को जीत के लिए 509 रन मिले। हालांकि आयरलैंड की टीम 291 रन ही बना सकी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आयरलैंड ने कल के छह विकेट पर 176 रन से आगे खेलना शुरु किया। आज आयरलैंड ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के समर्थन से जबरदस्त विरोध किया। कैमफर ने बहुत हिम्मत और पक्के इरादे के साथ बल्लेबाजी की और उन्हें निचले क्रम के बल्लेबाजों का भी समर्थन मिला। मेजबान टीम पहले सेशन में कुछ विकेट लेने में कामयाब रही। लेकिन उसके बाद कैमफर और होए ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया।

सुबह के सत्र में तैजुल इस्लाम ने एंडी मैक्ब्राइन (21) को पगबाधा आउटकर बांग्लादेश को सातवीं सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये जॉर्डन नील ने कर्टिस कैमफर के साथ पारी को संभाला और आठवें विकेट के लिए 48 रन जोड़े। 82वें ओवर में मेहदी हसन मिराज ने जॉर्डन नील को बोल्डकर इस साझेदारी का अंत किया। जॉर्डन नील ने 46 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का लगाते हुए 30 रन बनाये।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये गेविन होए ने कर्टिस कैमफर के साथ जुझारू बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों को जीत के लिए तरसाये रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच नौंवें विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी हुई। 114वें ओवर में हसन मुराद ने गोविन होए को आउटकर आयरलैंड को नौंवां झटका दिया।