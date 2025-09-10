एशिया कप में हॉन्ग कॉन्ग को 'दूसरा जख्म' देने पर बांग्लादेश की नजर, लिटन ब्रिगेड के पास ये 'बोनस'
बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच गुरुवार को एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश की नजरें हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मजबूत शुरूआत पर होंगी। बांग्लादेश टूर्नामेंट में हॉन्ग कॉन्ग को 'दूसरा जख्म' देने की फिराक में होगा।
बांग्लादेश की टीम एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज अबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम पर गुरुवार को हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ करेगी, जिसे पहले मैच में अफगानिस्तान ने बुरी तरह हराया है। एशिया कप के उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को 94 रन से हराया। अफगानिस्तान के छह विकेट पर 188 रन के जवाब में हॉन्ग कॉन्ग की टीम नौ विकेट पर 94 रन ही बना सकी थी। उसके सिर्फ दो बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच सके और उसकी कमजोर बल्लेबाजी पर एक बार फिर दबाव होगा। उसके गेंदबाजों को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा।
दूसरी ओर श्रीलंका (13 सितंबर) और अफगानिस्तान (16 सितंबर) के खिलाफ ग्रुप चरण के कठिन मुकाबलों से पहले बांग्लादेश की टीम मजबूत शुरूआत करना चाहेगी। बांग्लादेश की टीम 2012, 2016 और 2018 में फाइनल में पहुंची लेकिन हर बार भारत और श्रीलंका जैसे दिग्गजों के खिलाफ उसे पराजय का सामना करना पड़ा। लिटन दास टीम के कप्तान होंगे, जिनका यह पांचवां एशिया कप है लेकिन पहली बार पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर खेलेंगे। विकेटकीपर और बल्लेबाज के तौर पर उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता देती है। नुरूल हसन भी तीन साल बाद टीम में लौटे हैं, जिससे बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के विकल्प बढ़े हैं।
तौहीद ह्र्दय मध्यक्रम को आक्रामकता देते हैं जबकि मुस्ताफिजूर रहमान के पास डैथ ओवरों में विविधता है। नई गेंद संभालने वाले तंजीम हसन साकिब का फॉर्म अतिरिक्त बोनस है। बांग्लादेश ने पिछली तीन सीरीज में श्रीलंका, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया है। लिटन ने ट्रॉफी अनावरण समारोह में मंगलवार को कहा था, ‘‘हमने अभी तक चैंपियनशिप नहीं जीती है लेकिन वह अतीत की बात है। यहां कई चुनौतियां होंगी जो आसान नहीं होंगी लेकिन हमारा फोकस टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन पर रहेगा।’’ मैच रात आठ बजे से शुरू होगा।
बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद ह्र्दय, जाकिर अली, शमीम हुसैन, नुरूल हसन, मेहदी हसन, रिषाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्ताफिजूर रहमान, तंजीम हसन, तसकीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।
हॉन्ग कॉन्ग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, निजाकत खान मोहम्मद, नसरूल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमान रथ, कल्हान मार्क चाल्लू, आयुष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, अली हसन, शाहिद वसीफ, गजांफर मोहम्मद, मोहम्मद वाहीद, एहसान खान।