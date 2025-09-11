11 Sept 2025, 05:10:31 PM IST
Bangladesh vs Hong Kong live score: बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। अबुधाबी के शेख जायेद स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि हॉन्ग कॉन्ग की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ मिली हार को भुलाकर टूर्नामेंट में पहले जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। एशिया कप के उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया था।
Bangladesh vs Hong Kong live score: बांग्लादेश टीम
Bangladesh vs Hong Kong live score: बांग्लादेश : लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद ह्र्दय, जाकिर अली, शमीम हुसैन, नुरूल हसन, मेहदी हसन, रिषाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्ताफिजूर रहमान, तंजीम हसन, तसकीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन ।
11 Sept 2025, 04:33:44 PM IST
Bangladesh vs Hong Kong live score: हॉन्ग कॉन्गक की टीम
Bangladesh vs Hong Kong live score: हॉन्ग कॉन्ग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, निजाकत खान मोहम्मद, नसरूल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमान रथ, कल्हान मार्क चाल्लू, आयुष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, अली हसन, शाहिद वसीफ, गजांफर मोहम्मद, मोहम्मद वाहीद, एहसान खान ।
11 Sept 2025, 03:46:08 PM IST
Bangladesh vs Hong Kong live score: बांग्लादेश बनाम हॉन्ग कॉन्ग तीसरा मैच
Bangladesh vs Hong Kong live score: बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच एशिया कप 2025 का तीसरा मैच गुरुवार को अबुधाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉन्ग कॉन्ग को पहले मैच में अफगानिस्तान ने धोया था, जबकि बांग्लादेश पहला मैच खेलने उतरेगी।
लेटेस्ट Hindi News ,
बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक
, ऑटो, करियर , और राशिफल,
पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।