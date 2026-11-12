बांग्लादेश का 'यू टर्न', मुस्तफिजुर रहमान समेत 7 खिलाड़ियों को दिया IPL में जाने का ‘टिकट’
मुस्तफिजुर के ऑक्शन में भाग लेने की इच्छा जताने के बाद BCB ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। BCB सोर्स ने यह भी पुष्टि की कि नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, हसन महमूद सहित कई अन्य खिलाड़ी भी तैयार हैं।
आईपीएल 2027 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा यू-टर्न लिया है। पिछले साल हुए विवाद के बावजूद मुस्तफिजुर रहमान समेत 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने को तैयार हो गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफिजुर के ऑक्शन में भाग लेने की इच्छा जताने के बाद BCB ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। BCB सोर्स ने यह भी पुष्टि की कि नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, हसन महमूद, तौहीद हृदॉय, तस्कीन अहमद और शोरीफुल इस्लाम सहित कई अन्य बांग्लादेशी क्रिकेटर भी ऑक्शन के लिए रजिस्टर करने के लिए तैयार हैं। पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को नीलामी में खरीदने के बाद रिलीज कर दिया था। इसको लेकर खूब बवाल मचा था।
बीसीसीआई ने किया संपर्क
सूत्र ने बताया कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से आईपीएल 2027 नीलामी से पहले संपर्क किया, जिसके बाद बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों को एक बार फिर आईपीएल में हिस्सा लेने देने के लिए मान गया।
सूत्र ने कहा, “यह IPL मिनी-ऑक्शन के लिए एक रेगुलर प्रोसेस है। BCCI ने हर क्रिकेट बोर्ड से संपर्क किया है और उनसे उन खिलाड़ियों के नाम रजिस्टर करने को कहा है जो इसमें हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड हैं। मुस्तफिजुर मिनी-ऑक्शन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। हाँ, नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, हसन महमूद, तौहीद हृदॉय, तस्कीन अहमद और शोरीफुल इस्लाम ने भी रजिस्टर किया है।”
क्यों कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया था मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज?
बीसीसीआई ने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का आदेश दिया था। कोलकाता ने इस बांग्लादेशी गेंदबाज को नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए का खरीदा था।
बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता के मद्देनजर बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को लेकर बीसीसीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा था। रहमान को टीम में रखने के कारण केकेआर के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था।
बांग्लादेश ने इस फैसले के बाद खूब बवाल मचाया था। 2026 में भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने सुरक्षा कारणों के चलते हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश चाहता था कि पाकिस्तान की तरह उनके मैच भी भारत के बाहर खेले जाएं, हालांकि आईसीसी ने उन्हें ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें