बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपनी सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हराया, 106 रनों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मीरपुर ढाका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 106 रनों से हरा दिया है। ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मिली विशाल जीत बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक रही क्योंकि यह बांग्लादेश की अपनी सरजमीं पर पहली जीत है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मीरपुर ढाका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 106 रनों से हरा दिया है। ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मिली विशाल जीत बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक रही क्योंकि यह बांग्लादेश की अपनी सरजमीं पर पहली जीत है।
बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए 413 रन
8 मई से शुरू हुए मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और पहली पारी में 413 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार 101 रन बनाए, जबकि मोमिनुल हक (91) और मुशफिकुर रहीम (71) ने महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास सबसे सफल गेंदबाज रहे,जिन्होंने 5 विकेट झटके।
386 पर ऑलआउट हुए पाकिस्तान की टीम, 27 रनों की बढ़त
बांग्लादेश द्वारा बनाए गए पहली पारी में इस विशाल स्कोर का पीछा करते हुए पाकिस्तान अपनी पहली पारी में 386 रन ही बना सकती थी। पाकिस्तान की पहली पारी 386 रनों पर सिमट गई। डेब्यू कर रहे अज़ान ओवैस ने यादगार 103 रन बनाए। अब्दुल्ला फज़ल (60), मोहम्मद रिज़वान (59) और सलमान आगा (58) ने भी उपयोगी योगदान दिया। बांग्लादेश के स्पिनर मेंहदी हसन मिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 102 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे बांग्लादेश को 27 रनों की मामूली बढ़त मिली।
268 रनों का दिया लक्ष्य
अपनी दूसरी पारी में बांग्लादेश ने संभलकर बल्लेबाजी की और 240/9 पर पारी घोषित कर दी, जिससे पाकिस्तान को 268 रनों का लक्ष्य मिला। कप्तान शांतो ने फिर से कमाल दिखाया और 87 रन की पारी खेली, जबकि मोमिनुल ने 56 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से नोमान अली और हसन अली ने 3-3 विकेट लिए।
163 रनों पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पाकिस्तान की टीम
268 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और केवल 163 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब्दुल्ला फज़ल (66) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा जीत के नायक रहे, जिन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए।
कप्तान शांतो रहे प्लेयर ऑफ द मैच
बता दें कि इस ऐतिहासिक जीत के साथ बांग्लादेश ने क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज कराया है। बांग्लादेश की इस जीत के हीरो कप्तान नजमत हुसैन शांतो रहे जिन्होंने जिन्होंने दोनों पारियों में कमाल की बल्लेबाजी की। पहली पारी में शतक जड़ने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में 87 रन बनाए और टीम को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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