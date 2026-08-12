23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलने उतरेगा बांग्लादेश, नजमुल शांतो ने कहा- चुनौती देने का अच्छा मौका

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए तैयार हैं। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा है कि टीम ने आगामी सीरीज के लिए अच्छी तैयारी की है।

बांग्लादेश कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा कि हमने यहां की अतिरिक्त उछाल वाली पिच के लिए अच्छी तैयारी की है। शांतो ने कहा कि बांग्लादेश 2003 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट मैच खेल रहा है। हालांकि इस दौरान टीम ने काफी तरक्की की है। ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच में 54 रन पर पूरी टीम के आउट होने से चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि टीम ने वहां के हालात को समझने के लिए डार्विन में काफी समय बिताया है।

चुनौती देने का एक अच्छा मौका मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में शांतो ने कहा, "उछाल का सामना करना अहम है, लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में घर पर उछाल वाली पिचों पर तैयारी की है। इससे हमें थोड़ी और जानकारी मिली है। यहां उछाल होगा और हम टेस्ट से 10 या 12 दिन पहले आकर अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। इससे हमें उछाल के बारे में बेहतर अंदाजा मिला है। उनके पास विश्व स्तरीय बॉलिंग अटैक है, लेकिन एक टीम के तौर पर उन्हें चुनौती देने का यह एक अच्छा मौका है। अभ्यास मैचों में पहले भी हमारा प्रदर्शन खराब रहा है। यह तैयारी के चरण में हुआ। हमारा दिन खराब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने खुद को काफी अच्छी तरह तैयार किया है।"

उन्होंने कहा, "हमें भरोसा है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। एक बैटिंग यूनिट के तौर पर कई चुनौतियां होंगी, और हम काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नई गेंद के खिलाफ चुनौती ज़्यादा होगी। मुझे लगता है कि हर कोई अपना स्वाभाविक खेल खेलेगा और रन बनाने की कोशिश करेगा। हम एक बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम कितनी निरंतरता और फोकस बनाए रख सकते हैं।" हमें ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी होगी।"