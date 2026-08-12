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23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलने उतरेगा बांग्लादेश, नजमुल शांतो ने कहा- चुनौती देने का अच्छा मौका

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए तैयार हैं। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा है कि टीम ने आगामी सीरीज के लिए अच्छी तैयारी की है।

Najmul Hossain Shanto pat cummins
नजमुल हुसैन शांतो, पैट कमिंस

बांग्लादेश कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा कि हमने यहां की अतिरिक्त उछाल वाली पिच के लिए अच्छी तैयारी की है। शांतो ने कहा कि बांग्लादेश 2003 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट मैच खेल रहा है। हालांकि इस दौरान टीम ने काफी तरक्की की है। ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच में 54 रन पर पूरी टीम के आउट होने से चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि टीम ने वहां के हालात को समझने के लिए डार्विन में काफी समय बिताया है।

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चुनौती देने का एक अच्छा मौका

मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में शांतो ने कहा, "उछाल का सामना करना अहम है, लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में घर पर उछाल वाली पिचों पर तैयारी की है। इससे हमें थोड़ी और जानकारी मिली है। यहां उछाल होगा और हम टेस्ट से 10 या 12 दिन पहले आकर अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। इससे हमें उछाल के बारे में बेहतर अंदाजा मिला है। उनके पास विश्व स्तरीय बॉलिंग अटैक है, लेकिन एक टीम के तौर पर उन्हें चुनौती देने का यह एक अच्छा मौका है। अभ्यास मैचों में पहले भी हमारा प्रदर्शन खराब रहा है। यह तैयारी के चरण में हुआ। हमारा दिन खराब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने खुद को काफी अच्छी तरह तैयार किया है।"

उन्होंने कहा, "हमें भरोसा है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। एक बैटिंग यूनिट के तौर पर कई चुनौतियां होंगी, और हम काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नई गेंद के खिलाफ चुनौती ज़्यादा होगी। मुझे लगता है कि हर कोई अपना स्वाभाविक खेल खेलेगा और रन बनाने की कोशिश करेगा। हम एक बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम कितनी निरंतरता और फोकस बनाए रख सकते हैं।" हमें ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी होगी।"

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बतौर टीम हमने सुधार किया है

उन्होंने कहा, "जून में वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला है। यह पहली बार था जब हमने उन्हें किसी सीरीज़ में हराया। हमने अच्छी पिचों पर खेला, इसलिए इससे हमें थोड़ा और आत्मविश्वास मिला है। अगर आप पिछले दो-तीन साल देखें, तो हम टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। एक टीम के तौर पर हमने सुधार किया है। पिछले साइकल में हम सातवें स्थान पर थे, लेकिन (अब) हम चौथे स्थान पर हैं। हमारे शेड्यूल में अभी भी आठ टेस्ट मैच बाकी हैं। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हमने एक टीम के तौर पर अपने खेल में सुधार किया है। एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी बल्लेबाज़ी में थोड़ा और सुधार कर लें, तो आगे चलकर यह एक बेहतरीन टीम बनेगी। लिटन हमें बल्लेबाज़ी में गहराई देते हैं। वे अच्छा प्रदर्शन करते है। हमें उम्मीद है कि टेस्ट मैच में हमारी बल्लेबाजी इकाई अच्छा प्रदर्शन करेंगी।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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