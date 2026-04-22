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बांग्लादेश टीम पर चला ICC का हंटर, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस गलती के लिए ठोका 10% जुर्माना

Apr 22, 2026 07:42 pm ISTMd.Akram ढाका, भाषा
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आईसीसी का बांग्लादेश टीम पर हंटर चला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में धीमी ओवर गति के लिए बांग्लादेश पर जुर्माना लगा है। मेजबान बांग्लादेश ने यह मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था।

बांग्लादेश टीम पर चला ICC का हंटर, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस गलती के लिए ठोका 10% जुर्माना

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में धीमी ओवर गति के लिए बुधवार को बांग्लादेश टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया। आईसीसी मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने यह जुर्माना लगाया है क्योंकि मेहदी हसन मिराज की टीम ने निर्धारित समय में दो ओवर कम फेंके थे।

कप्तान मेहदी ने अपराध किया स्वीकार

आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा, ''खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के न्यूनतम ओवर गति के अपराधों से संबंधित नियम 2.22 के अनुसार किसी टीम के निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने के लिए उसके खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।'' मेहदी ने इस अपराध को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित जुर्माने को मान लिया इसलिए औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैदान पर मौजूद अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और गाजी सोहेल, तीसरे अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर मसूदुर रहमान मुकुल ने यह आरोप लगाया था।

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तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने खोला पंजा

तेज गेंदबाज नाहिद राणा (32 रन पर पांच विकेट) के शानदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने सोमवार को न्यूजीलैंड को छह विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। सीरीज का निर्णायक मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। नाहिद ने दूसरी बार पांच विकेट चटकाए, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 48.4 ओवर में 198 रन पर सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश ने सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन की 58 गेंदों पर 76 रन की तेज पारी की बदौलत 87 गेंद शेष रहते चार विकेट पर 199 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के लिए नजमुल हुसैन शान्तो ने रिटायर हर्ट होने से पहले धैर्यपूर्ण 50 रन बनाए।

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न्यूजीलैंड की टीम रफ्तार के सामने जूझी

न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम नाहिद की तेज रफ्तार गेंदबाजी का सामना करने में जूझती नजर आई। सलामी बल्लेबाज निक केली ने 102 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 83 रन बनाए। हालांकि, उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका। नाहिद ने 144.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हेनरी निकोल्स को आउट कर शुरुआती झटका दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में उन्होंने विल यंग को भी पवेलियन भेज दिया। टीम में वापसी कर रहे सौम्य सरकार की गेंद पर टॉम लैथम विकेटकीपर लिटन दास को कैच दे बैठे। एक छोर से केली के संघर्ष के बावजूद नाहिद ने अपनी गति और आक्रामकता से मध्यक्रम को लगातार झकझोरते रहे।

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लिटन ने खेला करियर का 100वां वनडे मैच

केली शरीफुल इस्लाम की शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए। शरीफुल ने इसके बाद ब्लेयर टिकनर को भी पवेलियन भेजा। नाहिद ने जेडन लेनॉक्स को बिना खाता खोले बोल्ड कर अपने पांच विकेट पूरे किये। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने चार ओवर के भीतर 21 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे लेकिन तंजीद और शान्तो ने तीसरे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाएं हाथ के स्पिनर लेनॉक्स ने तंजीद को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने 100वें वनडे मैच खेल रहे लिटन दास को भी सात रन पर चलता किया। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण शान्तो अपने 12वें अर्धशतक के तुरंत बाद रिटायर हर्ट हो गए, लेकिन तब तक मैच का परिणाम लगभग तय हो चुका था।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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