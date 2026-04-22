बांग्लादेश टीम पर चला ICC का हंटर, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस गलती के लिए ठोका 10% जुर्माना

आईसीसी का बांग्लादेश टीम पर हंटर चला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में धीमी ओवर गति के लिए बांग्लादेश पर जुर्माना लगा है। मेजबान बांग्लादेश ने यह मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में धीमी ओवर गति के लिए बुधवार को बांग्लादेश टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया। आईसीसी मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने यह जुर्माना लगाया है क्योंकि मेहदी हसन मिराज की टीम ने निर्धारित समय में दो ओवर कम फेंके थे।

कप्तान मेहदी ने अपराध किया स्वीकार आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा, ''खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के न्यूनतम ओवर गति के अपराधों से संबंधित नियम 2.22 के अनुसार किसी टीम के निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने के लिए उसके खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।'' मेहदी ने इस अपराध को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित जुर्माने को मान लिया इसलिए औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैदान पर मौजूद अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और गाजी सोहेल, तीसरे अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर मसूदुर रहमान मुकुल ने यह आरोप लगाया था।

तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने खोला पंजा तेज गेंदबाज नाहिद राणा (32 रन पर पांच विकेट) के शानदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने सोमवार को न्यूजीलैंड को छह विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। सीरीज का निर्णायक मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। नाहिद ने दूसरी बार पांच विकेट चटकाए, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 48.4 ओवर में 198 रन पर सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश ने सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन की 58 गेंदों पर 76 रन की तेज पारी की बदौलत 87 गेंद शेष रहते चार विकेट पर 199 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के लिए नजमुल हुसैन शान्तो ने रिटायर हर्ट होने से पहले धैर्यपूर्ण 50 रन बनाए।

न्यूजीलैंड की टीम रफ्तार के सामने जूझी न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम नाहिद की तेज रफ्तार गेंदबाजी का सामना करने में जूझती नजर आई। सलामी बल्लेबाज निक केली ने 102 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 83 रन बनाए। हालांकि, उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका। नाहिद ने 144.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हेनरी निकोल्स को आउट कर शुरुआती झटका दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में उन्होंने विल यंग को भी पवेलियन भेज दिया। टीम में वापसी कर रहे सौम्य सरकार की गेंद पर टॉम लैथम विकेटकीपर लिटन दास को कैच दे बैठे। एक छोर से केली के संघर्ष के बावजूद नाहिद ने अपनी गति और आक्रामकता से मध्यक्रम को लगातार झकझोरते रहे।