बांग्लादेश खेल सलाहकार का बड़ा खुलासा, बताया टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का किसका था फैसला

Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bangladesh sports advisor Asif Nazrul claiming not government it was BCB and Team decided Boycott T20 World Cup in India
बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों का था।

Feb 11, 2026 10:36 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बांग्लादेश ने ‘सुरक्षा कारणों’ का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी के लाख समझाने पर भी जब बांग्लादेश नहीं माना तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया। उस समय कहा जा रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला पूरी तरह सरकार का था, मगर अब बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों का था। उन्होंने “राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा” के लिए अपने वर्ल्ड कप के सपने को छोड़ने का “बलिदान” दिया।

उनकी यह नया बयान उनके पहले के बयानों से बिल्कुल उलट हैं। जनवरी में खिलाड़ियों से मिलने के बाद, नजरुल ने साफ कहा था कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं, यह “पूरी तरह” सरकार का फैसला है।

जनवरी में आसिफ नजरुल ने रिपोर्टर्स से कहा, “मीटिंग का मकसद बस प्लेयर्स को यह समझाना था कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और कॉन्टेक्स्ट बताना था। मुझे लगता है कि वे समझ गए थे। यही मकसद था और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि हमें ICC से इंसाफ नहीं मिला। हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार का फैसला है।”

अब आसिफ नजरुल ने मंगलवार को रिपोर्टर्स से कहा, "वर्ल्ड कप में न खेलने पर अफसोस की कोई बात नहीं है। यह फैसला BCB और खिलाड़ियों ने लिया था, क्योंकि उन्होंने देश के क्रिकेट की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की इज्ज़त की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी।"

उन्होंने आगे कहा, "ICC ने कहा है कि कोई रोक नहीं होगी और बांग्लादेश को इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए माना जाएगा। यह एक शानदार कामयाबी है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सलाम करता हूं।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

