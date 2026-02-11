बांग्लादेश खेल सलाहकार का बड़ा खुलासा, बताया टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का किसका था फैसला
बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों का था।
बांग्लादेश ने ‘सुरक्षा कारणों’ का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी के लाख समझाने पर भी जब बांग्लादेश नहीं माना तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया। उस समय कहा जा रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला पूरी तरह सरकार का था, मगर अब बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों का था। उन्होंने “राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा” के लिए अपने वर्ल्ड कप के सपने को छोड़ने का “बलिदान” दिया।
उनकी यह नया बयान उनके पहले के बयानों से बिल्कुल उलट हैं। जनवरी में खिलाड़ियों से मिलने के बाद, नजरुल ने साफ कहा था कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं, यह “पूरी तरह” सरकार का फैसला है।
जनवरी में आसिफ नजरुल ने रिपोर्टर्स से कहा, “मीटिंग का मकसद बस प्लेयर्स को यह समझाना था कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और कॉन्टेक्स्ट बताना था। मुझे लगता है कि वे समझ गए थे। यही मकसद था और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि हमें ICC से इंसाफ नहीं मिला। हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार का फैसला है।”
अब आसिफ नजरुल ने मंगलवार को रिपोर्टर्स से कहा, "वर्ल्ड कप में न खेलने पर अफसोस की कोई बात नहीं है। यह फैसला BCB और खिलाड़ियों ने लिया था, क्योंकि उन्होंने देश के क्रिकेट की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की इज्ज़त की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी।"
उन्होंने आगे कहा, "ICC ने कहा है कि कोई रोक नहीं होगी और बांग्लादेश को इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए माना जाएगा। यह एक शानदार कामयाबी है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सलाम करता हूं।"
